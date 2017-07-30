۶۰ درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدمجید میراحمدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح ذوالفقار ۹۶ که با محوریت شهرستان پردیس، اجرا شد، طی سخنانی اظهار کرد: اقتصاد کشور در دو بخش قاچاق کالا و انسان و مواد مخدر تهدید می شود و حداقل ۳۰ درصد اقتصاد کشور تحت تاثیر این تهدیدها قرار دارد.

وی از سنگ اندازی های درونی در امر مبارزه با قاچاق انتقاد کرد و گفت: این سنگ اندازی ها و آلودگی ها مبارزه با قاچاق کالا را آسیب پذیر کرده است، در همین راستا، فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با فرمانده معظم کل قوا گزارشی از قاچاق کالا ارائه کرد و معظم‌له امر کردند پلیس در گمرک مستقر شود.

جانشین معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که ۶۰ درصد از قاچاق کالای کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود، گفت: مبارزه با قاچاق به افراد پاک دست و با صلاحیت نیازمند است، در بحث مبارزه با قاچاق کالا برخی فشارهای پنهان بر مسئولان و سربازان این امر را شاهد هستیم.

وی با اشاره از برخی فشارها از سوی عده ای از مقامات بر افرادی که شجاعانه با تملک اراضی ملی مبارزه کرده و از حقوق مردم دفاع می کنند، اضافه کرد: مبارزه با فساد باید به سوی مبارزه با سرپنجه های اصلی حرکت کند و منشا این مفاسد را بخشکاند.

میراحمدی، سپس بر اهمیت بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد و گفت: ایران با افغانستان، به عنوان اولین تولید کننده مواد مخدر ۸۴۵ کیلومتر مرز مشترک دارد و در راه مبارزه با ترانزیت مواد مخدر به اروپا بیش از ده ها هزار مجروح و ۴۵۰۰ شهید تقدیم کرده است.