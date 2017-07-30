سید صالح فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تعداد چهار هزار و ۱۵۵ نوآموز پیش‌دبستانی در مراکز پیش‌دبستانی شهرستان شادگان مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: مربیان پیش‌دبستانی در فرآیند آموزشی کودکان موثر هستند و این افراد می‌توانند زمینه را برای بروز خلاقیت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان فراهم کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شادگان به نقش موثر مربیان و معلمان در آموزش و تربیت نوآموزان اشاره کرد و گفت: افراد می‌توانند با مهارت‌های آموزشی زمینه رشد استعدادهای نوآموزان فراهم شود.

فاضلی با بیان اینکه مراکز پیش دبستانی در شهرستان شادگان تحت نظارت اداره آموزش و پرورش قرار گرفته اند، گفت: در راستای ارتقای کیفی تعلیم و تربیت و فعالیت مراکز پیش دبستانی اداره آموزش و پرورش شهرستان شادگان نظارت جدی از مراکز پیش دبستانی را داشته و برنامه ریزی لازم را کرده است.