سید صالح فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تعداد چهار هزار و ۱۵۵ نوآموز پیشدبستانی در مراکز پیشدبستانی شهرستان شادگان مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: مربیان پیشدبستانی در فرآیند آموزشی کودکان موثر هستند و این افراد میتوانند زمینه را برای بروز خلاقیت و پرورش استعدادهای دانشآموزان فراهم کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش شادگان به نقش موثر مربیان و معلمان در آموزش و تربیت نوآموزان اشاره کرد و گفت: افراد میتوانند با مهارتهای آموزشی زمینه رشد استعدادهای نوآموزان فراهم شود.
فاضلی با بیان اینکه مراکز پیش دبستانی در شهرستان شادگان تحت نظارت اداره آموزش و پرورش قرار گرفته اند، گفت: در راستای ارتقای کیفی تعلیم و تربیت و فعالیت مراکز پیش دبستانی اداره آموزش و پرورش شهرستان شادگان نظارت جدی از مراکز پیش دبستانی را داشته و برنامه ریزی لازم را کرده است.
