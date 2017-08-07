به گزارش خبرنگار مهر، گروه خبری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش سالیانه روند شکل گیری اینترنت در جهان که در Code Conference کالیفرنیا ارائه شده است منتشر کرد.

نرخ رشد اسمارت فون به ۳ درصد رسید

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که روند رشد تلفن های هوشمند در دنیا رو به کندی می رود. به نحوی که رشد عرضه تلفن های هوشمند در سال گذشته ۳ درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ ، کاهش داشته است.

درآمد گوگل از تبلیغات آنلاین ۲۰ درصد رشد کرد

برآوردها همچنین حاکی از آن است که تبلیغات اینترنتی در حال رشد است. به نحوی که در بازار تبلیغات اینترنتی درآمد گوگل از تبلیغات در سال ۲۰۱۶، بیست درصد و فیس بوک ۶۲ درصد رشد داشته است.

صوت جایگزین متن شد

در همین حال پارامتر دیگری که در روند رشد اینترنت مورد توجه قرار گرفته است، استفاده کاربران از صوت به جای متن بوده است. به نحوی که طبق این گزارش صوت جایگزین متن در پرس‌وجوهای آنلاین می شود. گفته شده است که در سال ۲۰۱۶، بیست درصد پرس‌وجوها از طریق تلفن همراه صوتی بوده‌اند و دقت این پرس‌وجوها ۹۵ درصد بوده است.

تماشای تلویزیون کاهش یافت

با افزایش سرویس های ویدئویی آنلاین، میزان تماشای تلویزیون در خانه در حال کاهش است. به نحوی که نت فیلیکس (یکی از سرویس های ویدئوی آنلاین) نسبت به ۱۰ سال گذشته، از صفر به ۳۰ درصد درآمد سرگرمی خانگی در آمریکا دست‌یافته است.

۲.۶ میلیارد نفر در جهان گیم بازی می کنند

از سوی دیگر، بازی های تعاملی در سراسر جهان در حال رشد هستند. به این معنی که در سال ۲۰۱۷ تعداد بازیکنان گیم به ۲.۶ میلیارد نفر رسیده است و این درحالی است که در سال ۱۹۹۵ تنها ۱۰۰ میلیون نفر در دنیا بازیکن گیم بودند.

با این وجود، تخمین زده می شود که درآمد بازی در سال ۲۰۱۶ به مرز تقریبی ۱۰۰ میلیارد دلار برسد و چین در صدر بازار بازی های تعاملی رایانه ای قرار دارد.

رشد ابزارهای ارتباطی در چین و هند

در این گزارش، چین هنوز هم بازار جذابی است که در آن خدمات تلفن همراه، پرداخت و خدماتی مانند اشتراک آنلاین برحسب تقاضا، رشد زیادی داشته است.

در همین حال گفته شده است که رشد اینترنت در هند قابل‌توجه است. به نحوی که تعداد کاربران اینترنت در هند بیش از ۲۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رشد داشته است. با کاهش قیمت اینترنت پهن باند سیار در هند، تعداد مشترکان اینترنت سیار و حجم داده مصرفی این مشترکان در حال رشد سریع است.

رشد نفوذ گجتهای پوشیدنی در آمریکا

از سوی دیگر در آمریکا، ضریب نفوذ گجتهای پوشیدنی (wearables) به ۲۵ درصد رسیده است.

همچنین در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۰ درصد مصرف کنندگان تمایل به اشتراک داده های خود با سرویس هایی مانند گوگل داشته اند.

آمازون پیشرو در رایانش ابری

در رقابت رایانش ابری نیز آمازون (Amazon Web Services ) هنوز پیشرو است، اما گوگل و مایکروسافت هم رقابت نزدیکی با آمازون دارند. مشتریان تمایلی به وابستگی به تنها یک بازیگر بازار ندارند و این موضوع باعث واگرایی در بازار رایانش ابری شده است.