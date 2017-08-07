عباس آهنگرمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صید میگو در آب های استان بوشهر از پنجم مردادماه آغاز شده است و در دو روز ابتدایی قایقها و از هفتم مردادماه نیز لنجهای صیادی مجوز صید را دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه حدود هزار و ۲۰۰ شناور صیادی در آبهای استان بوشهر به صید میگو مشغول شدهاند، اضافه کرد: ۴۹۰ لنج صیادی و ۷۰۰ قایق در آبهای استان مشغول صید هستند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه در روزهای نخست صید میگوها در عمق ۲۰ متری بودهاند، بیان کرد: اکنون بیشتر میگوها در عمق ۱۰ تا ۲۰ متر هستند.
وی از صید بیش از ۷۷۰ تن میگو در آبهای استان بوشهر طی ۱۱ روز ابتدایی فصل صید خبر داد و افزود: این میزان صید بیانگر افزایش ۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.
آهنگرمقدم با اشاره به اینکه هر سال صید میگو به مدت یک ماه تا ۴۵ روز انجام میشود، ادامه داد: پس از انجام گشتهای تحقیقاتی، زمان پایان صید میگو در آب های استان اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مجوز هر سفر دریایی برای صید میگو برای قایقها تا دو روز و لنجها تا شش روز صادر میشود تصریح کرد: هشت هزار صیاد در آبهای استان برای صید میگو فعالیت دارند.
