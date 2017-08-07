کانون دانش آموختگان علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علی اصغر پیوندی در آیین یکپارچه دانش آموختگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خطاب به دانش آموختگان گفت: شما دانش ‏آموخته دانشگاهی هستید که پیشگام اصلاحات در آموزش پزشکی کشور بوده و در آخرین رتبه‏ بندی آموزشی دانشگاه‏ های علوم پزشکی کشور جایگاه نخست را کسب کرده است.

پیوندی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پاسخگویی اجتماعی را به عنوان رسالت ویژه خود برگزیده است. پاسخگویی اجتماعی به معنی توجه حداکثری به نیازها، انتظارات، و تقاضاهای جامعه و تلاش حداکثری برای برآورده کردن این نیازها، انتظارات، و تقاضاها و پذیرفتن مسؤولیت مشکلات سلامت جامعه پیرامونی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دانش آموختگان توصیه کرد بر نیازهای جامعه و هم ‏میهنان در دوران فعالیت حرفه‏ ای خود تمرکز کنند و افزود: کوله بار دانش و مهارت پزشکی بدون نگرش صحیح و جامع نسبت به سلامت، بدون توجه به نیاز جامعه، بدون ارتباط با مردم، و بدون عشق و ایثار نسبت به هم ‏میهنان و هم‏نوعان ارزشی ندارد.

وی مهمترین راهبرد برای تحقق رسالت پاسخگویی اجتماعی را پایبندی دانش آموختگان علوم پزشکی به موازین اخلاق حرفه ‏ای دانست.

پیوندی تأکید کرد: مایه مباهات صاحبان حرف پزشکی است که از دیرباز آراسته به اخلاق حرفه ای بوده ‏اند و همین جایگاه والا و منزلت اجتماعی آنها را سبب شده است. امروز صیانت از این جایگاه والا رسالت تک تک ماست. در آیین ما ضمانت پایبندی به اخلاق حرفه ‏ای بیش از سایر جوامع است. شما امروز در پیشگاه خدا برای پایبندی به موازین اخلاق حرفه‏ ای‏مان سوگند یاد می‏ کنید.

وی در توصیه دیگر به دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اهتمام به آموزش مداوم و حفظ روزامدی علمی را فراموش نکنید. علوم پزشکی روز به روز و لحظه به لحظه در معرض تغییر است. موفقیت در حرفه ‏های گروه پزشکی در گروی حفظ روزامدی علمی و بکارگیری بهترین شواهد علمی موجود برای ارایه خدمات سلامتی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تأکید بر تداوم ارتباط دانش آموختگان و دانشگاه گفت: هویت دانشگاه و دانش ‏آموختگان در هم تنیده و ناگسستنی است. حفظ ارتباط دانش ‏آموختگان با دانشگاه ضروری است. ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از ابتکارات دانش آموختگان برای حفظ ارتباط با یکدیگر و دانشگاه، از همکارانم در معاونت دانشجویی و فرهنگی انتظار دارم برای سازماندهی ارتباط مداوم دانش آموختگان با دانشگاه در قالب سازمان یا کانون دانش‏ آموختگان با مشارکت خود این افراد برنامه ‏ریزی کنند.

وی تاکید کرد: انتظار دارم در سازماندهی موضوع دانش‏ آموختگان پیش ‏بینی‏ هایی بشود که این افراد بتوانند از برخی تسهیلات دانشگاه استفاده کنند، در فعالیت‏های خدماتی و علمی توسط شبکه دانشگاه پشتیبانی شوند، فعالانه برای موفقیت‏های حرفه ‏ای آتی توسط دانشگاه پایش و پشتیبانی شوند و در توسعه و تعالی دانشگاه خودشان امکان مشارکت داشته باشند.

پیوندی با تأکید بر حمایت دولت از فعالان حوزه سلامت اظهار داشت: امیدوارم با تداوم سرمایه ‏گذاری مادی و معنوی دولت در حوزه سلامت، شرایط مطلوب برای شکوفایی استعدادهای دانش آموختگان علوم پزشکی فراهم شود.

وی افزود: هیچ برنامه ‏ای برای اصلاحات در نظام سلامت بدون مشارکت جامعه پزشکی با موفقیت همراه نخواهد بود. بر این اساس دولت وظیفه دارد شرایط مورد انتظار جامعه پزشکی به ویژه دانش ‏آموختگان جوان را تامین کند تا با امید و انگیزه کافی به ارایه خدمات مطلوب به هم ‏میهنان بپردازند. از دانش ‏آموختگان علوم پزشکی هم انتظار می‏ رود فعالانه و با رویکرد علمی و منطقی در تعیین سرنوشت حرفه ای خود و اصلاح نظام سلامت مشارکت کنند.