فهم و درک قرآن در اولویت برنامه های معاونت قرآن و عترت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و تجلیل از خبرنگاران حوزه قرآن و عترت صبح دیروز دوشنبه ۱۶ مردادماه و به مناسبت روز خبرنگار در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور معاون قرآنی وزیر ارشاد و جمعی از معاونان وی برگزار شد.

در این مراسم سید مهدی جعفری مدیر روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر از خبرنگاران و فعالان حوزه قرآن و عترت بیان داشت:خوشبختانه تعامل خوبی میان روابط عمومی این معاونت و رسانه ها و فعالان حوزه قرآن و عترت برقرار شده که روند اطلاع رسانی و تبلیغ و ترویج فعالیت ها و مفاهیم قرآنی را سهولت خواهد بخشید.

مدیر روابط عمومی معاونت قرآن و عترت در ادامه افزود: دو نگاه در زمینه تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآنی وجود دارند که امیدواریم در راستای اهداف این معاونت اجرایی و عملیاتی شوند

١-برنامه ریزی و ایده ای مبنی بر برگزاری جشنواره قرآن وجود دارد که این طرح مطرح و با آن موافقت شده است.این امر در حال حاضر به صورت طرح مطرح شده و در راستای ترغیب و تشویق مردم در زمینه فعالیت های قرآنی تاثیرگذار خواهد بود.

٢-اصحاب رسانه که در حوزه قرآن و عترت فعالیت می کنند نیز به عنوان فعالان قرآنی در نظر گرفته شده و از تسهیلات و حمایت هایی که برای فعالان قرآنی فراهم شده ،بهره مند شوند.

در ادامه این مراسم معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: موسسات قرآنی سهم زیادی در رواج فرهنگ قرآنی دارند و این معاونت همواره از طرح ها ،انتقادات و پیشنهادهای خبرنگاران استقبال می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارند ،بیان داشت:همکاری رسانه ها با موسسات و سازمان ها موجب ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی مردم با یادگیری قرآن به صورت مفهومی خواهد شد.معمولا تاکید رسانه ها بر پوشش اخبار قرآنی در حوزه هایی ازجمله حفظ ،قرائت و ... است و کمتر به موضوع یادگیری قرآن به صورت مفهومی تاکید می شود که این امر باید مورد توجه اصحاب رسانه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین حشمتی افزود :معاونت قرآن و عترت، بارها در دو موضوع استفاده از هنر و رسانه در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی تاکید داشته است.واضح است که بدون استفاده از هنر در قالب های نمایشی ،داستانی و فیلم نامه و مستند و ... انعکاس فعالیت ها و مفاهیم قرآنی امکان پذیر نخواهد بود.این هنر رسانه هاست که در قالب هنر مفاهیم قرآنی را به گونه ای انعکاس دهند که برای تمام گروه های سنی در جامعه جذاب و قابل فهم و درک باشد.

وی بیان داشت:برای ترویج و تبلیغ مفاهیم قرآنی علاوه بر دو مقوله هنر و رسانه نیازمند عوامل دیگری از جمله نیروی متخصص و با تجربه در زمینه قرآن و مفاهیم قرآنی ،سرمایه گذاری در این زمینه از جمله فراهم کردن کلاس ها و کارگاه های آموزشی و موارد بسیار دیگری هستیم که معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه را فراهم سازد.

وی افزود: البته هدف اصلی معاونت قرآن و عترت فهم و درک قرآن است و این امر در اولویت برنامه های این معاونت قرار دارد.بنابراین محور اساسی هر اقدام و فعالیتی که معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دهد ، فهم قرآن خواهد بود و از طریق بهره گیری از دو عامل رسانه و هنر اهداف این معاونت پیگیری خواهد شد و برای تحقق این امر از اصحاب رسانه و هنرمندان و نیروی انسانی متخصص در این امر بهره گیری به عمل خواهد آمد.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه برای تبلیغ و ترویج مفاهیم قرآنی خبرنگاران و فعالان قرآنی می بایست اهتمام بیشتر و مطالعه کافی در این زمینه داشته باشند. و برای ترویج بیشتر فرهنگ و ترویج مفاهیم قرآنی می بایست اخبار مروبوط به دیگر حوزه ها و فعالیت های قرآنی از نظر رسانه ها دور نماند ,٥٠ سازمان و وزارت خانه فعالیت های قرآنی انجام می دهند که کل اعتباری که به این امر تعلق میگیرد ،کافی نیست . مسابقات مختلفی در سازمان ها انجام می شود در حالی که تاکنون به امر فهم قرآن پرداخته نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در نمایشگاه قرآن که هر ساله برگزار می شود ،تلاش ها بر این است که تمامی نقاط ضعف و نکات مهمی که لازم است به آن پرداخته شود،در نظر گرفته شود . همچنین باید از موسساتی دعوت شود که در زمینه تولید آثار هنری قدرتمند هستند و با کمک مالی به آنان از تولید آثار مروج فرهنگ و مفهوم قرآنی حمایت کرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به انتقادها و پیشنهادهایی که خبرنگاران نسبت به نمایشگاه قرآن درسال ٩٦ داشتند ،اظهار داشت: تمامی پیشنهادها و نواقص در نمایشگاه قرآن در سال آینده در نظر و بکارگرفته خواهد شد و در زمینه ای که نیازمند اصلاح باشد ،قطعا اصلاحات صورت خواهد گرفت.