سومین جلسه کارگروه توسعه صنایع خلاق و دانش بنیان قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه حسین سلیمانی مدیرکل دبیرخانه کمیسیون تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآنی با اعلام خبر انعقاد تفاهمنامه میان شورای عالی انقلاب فرهنگی با خانه خلاق رز سفید کمیته امداد، گفت: براساس این تفاهمنامه در راستای حمایت از خانههای خلاق اگر ایده خوب قرآنی ارائه شود از محل اعتبارات این تفاهمنامه میتوان بهره برد.
در ادامه رؤیا صدیقی مدیر بخش تولید محتوا بنیاد ملی بازیهای رایانهای با اشاره به ظرفیت بازیهای رایانهای برای ارائه مباحث قرآنی تصریح کرد: بسیاری از شرکتهای بازیساز برای طراحی بازیهای قرآنی ظرفیت خوبی دارند که این شرکتها از سمت ما قابل شناسایی است، همچنین کارگروههایی در بنیاد با اساتید این حوزه داریم که میتوانیم در مورد اهداف این کارگروه هم موضوعاتی را در آنجا مطرح کنیم. البته بازینامههایی هم میتوان نگارش کرد و در اختیار تیمهای بازیساز قرار داد.
مریم عبدلی نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در بخش دیگری از این نشست به اهتمام قائم مقام وزارت علوم به امر قرآن اشاره کرد و افزود: در وزارت علوم معاونت علوم قرآنی وجود دارد که قائم مقام وزارت موضوع توسعه صنایع خلاق و دانش بنیان قرآنی را در آنجا مطرح کردند تا اعضا پیشنهادات خود را ارائه کنند.
در بخش دیگری از این نشست محسن شاهرضایی نماینده بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: الگوسازی از شخصیتهای برجسته دینی بسیار مهم است و ما با همکاری رادیو ایران در این عرصه ورود کرده و در معرفی مفاخر تاریخی و هنری کار میکنیم، به نظر میرسد در مورد قرآن هم میتوان به معرفی شخصیتها و الگوسازی کمک کرد.
وی افزود: این بنیاد همچنین در حمایت و تأمین نخبگان حوزههای مختلف آمادگی دارد. در بخش اعتبارات هم میتوان گامهایی برداشت، ضمن اینکه توجه به نخبگان قرآنی در دستور کار بنیاد است.
محمدعلی طهرانچی مدیرعامل شرکت پیشگامان موج تلفن همراه (باد صبا) در ادامه این نشست با ارائه گزارش مختصری از فعالیتهای اپلیکیشن باد صبا گفت: در حال حاضر ۲۶ میلیون کاربر در باد صبا فعال هستند، به همین منظور این فضای دسترسی ما به کاربران را راحتتر کرده است و از این ظرفیت در جهت جذب ایدههای جدید قرآنی و ارائه آنها میتوان استفاده کرد. در حال حاضر به خاطر تعداد کاربران خدمات فرهنگی را در این سرویس ایجاد کردهایم، این بدان معناست که میتوان در حوزه قرآن هم در این فضا کارهای بزرگی کرد.
وی ادامه داد: برنامه قرآن صوتی حبل المتین مجموعه ما نیز ۴میلیون کاربر دارد که خدمات متنوعی را هم ارائه میدهد، همچنین اپلیکیشن باب النعیم هم از دیگر برنامههای ما است که ظرفیت خوبی از منظر کاربران دارد، بنابراین مجموعه ما با سه برنامه قرآنی میتواند در حوزه اطلاعرسانی و جذب مخاطب شرایط خوبی را رقم بزند، از این رو شرایط ارائه ایدههای خلاق و تجاری در این برنامهها مهیا است.
در بخش دیگری از این نشست سیدمحمد صادق میرباقری مدیرعامل مؤسسه نورالمجتبی (ع) با ارائه گزارشی از فعالیتهای این پلتفرم تاکید کرد: امروز خوشبختانه پلتفرم نورالمجتبی جز پنج پلتفرم آموزشی جهان است، تلاش ما براین است که مشکل آموزش مجازی کشور را حل کنیم زیرا استانداردهای آموزش مجازی در کشور ما پایین است.
وی افزود: شرایط تجاری در این پلتفرم برای مخاطبان فراهم است، در حال حاضر ما با دو مجموعه در آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا قرارداد داشته و محصول خود را به آنها ارائه کردهایم، در حال حاضر پنج هزار مربی در سامانه نورالمجتبی مشغول امر آموزش هستند و این شرایط برای حضور مربیان قرآنی هم مهیا است و آنها نیز میتوانند از این فضا برای کار آموزشی استفاده کنند.
جواد عبادی مدیرکل فرهنگی اجتماعی کمیته امداد نیز از راهاندازی سامانهای به نام «همگروه» در کمیته امداد خبر داد و گفت: این سامانه بستری است که مددجویان ما در آن عضو هستند و میتوانند از این فضا در مورد خدمات فرهنگی و اجتماعی بهره ببرند، اما این امکان برای ما وجود دارد که مخاطبان خود را از طریق این سامانه به بخشهای قرآنی نیز متصل کنیم.
افسری مدیر عامل مؤسسه دانش بنیان مهاد رسانه شیراز نیز در بخش پایانی این نشست به صورت وبیناری نکاتی را در مورد پلتفرم خود ارائه و خاطرنشان کرد: ما در بستر بازی و داستانهای قرآنی در حوزه کودک و نوجوان کار میکنیم، در حال حاضر نیز ۶۰۰ هزار کاربر در داخل و خارج از کشور مخاطب ما هستند، برای شکوفایی این پلتفرم چهار سال کار شده است.
وی افزود: ماه رمضان امسال برای اولین بار پلتفرم ما رونمایی شد، پلتفرم قصههای قرآنی این شرایط را فراهم کرده که کودک و نوجوان خود را جای شخصیت قرآنی قرار دهند و جدای از فضای بازی موضوع داستان برای آنها تبیین شود. خوشبختانه پس از ارائه این پلتفرم فروشگاههایی را برای عرضه محصولات ساخته شده از شخصیتهای داستانی که در بازیها وجود دارد فراهم کردهایم.
افسری یادآور شد: شرکت ما در حال حاضر در بخش بینالملل نیز در کشورهای هند، عمان و کانادا دفتر نمایندگی داشته و آماده ارائه خدمات است.
سلیمانی در پایان بخش این نشست جمعبندی از موضوعات مطرح شده داشت و گفت: لازم است صنایع خلاق و دانش بنیان موانع و چالشهای پیش روی خود را شناسایی و ارائه کنند تا برای رفع آنها برنامه ریزی کنیم.
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