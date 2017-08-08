پاسخگویی به ابهامات انتخابات نظام پزشکی در تهران شتابزده بود

دکتر علی اصغر پیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، پاسخ به سئوالی پیرامون احتمال کاندیداتوری برای ریاست کل سازمان نظام پزشکی ایران، اظهارداشت: مهمترین ماموریت بنده در دوره چهار ساله گذشته تلاش برای هویت بخشی و استقلال نظام پزشکی تهران بود که خوشبختانه با توفیقات خوبی همراه بود.

وی افزود: تنها اولویت و انگیزه بنده از شرکت در دوره هفتم انتخابات نظام پزشکی، صرفا ادامه همین راه بوده است. بر اساس شواهد و دلایل فراوان معتقدم پرداختن سازمان مرکزی نظام پزشکی به امور جاری و اختصاصی اعضای جامعه پزشکی تهران مانع از رشد و بالندگی سازمان مرکزی نظام پزشکی در انجام ماموریت های کشوری و کلان است. در دوره گذشته با تفکیک رئیس کل نظام پزشکی از رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ تجربه موفقی شکل گرفت که باعث تولد دوباره نظام پزشکی تهران بزرگ شد. بنابراین برای تضمین هویت بخشی و استقلال نظام پزشکی تهران ضروری است فردی غیر از رئیس کل نظام پزشکی عهده دار مسئولیت نظام پزشکی تهران باشد. بر همین اساس اگر برای ریاست نظام پزشکی تهران انتخاب شوم قطعا کاندیدای ریاست کل نظام پزشکی نخواهم بود.

پیوندی افزود: تلاش می کنیم فضای همکاری و تعامل و انسجام برای پیگیری مطالبات جامعه پزشکی و ساماندهی به اوضاع پزشکی کشور در میان اعضای هیات مدیره حاکم باشد و بنابراین تقابلی میان کاندیداها در کار نخواهد بود. بنده بر اساس مشورت و رایزنی که تا به حال با اکثریت اعضای هیات مدیره داشته ام تصمیم دارم برای ریاست هیات مدیره کاندیدا شوم. ممکن است افراد دیگری هم در جلسه کاندیدای ریاست هیات مدیره شوند. نهایتا رای اعضای حاضر در جلسه تعیین کننده است. اگر بنده را انتخاب کردند با قاطعیت مسیر استقلال و هویت بخشی نظام تهران را ادامه خواهم داد و در غیر این صورت هم با رئیس جدید هیات مدیره نهایت همکاری را خواهم داشت.

وی در خصوص ارزیابی از عملکرد هیات نظارت انتخابات در رسیدگی به اعتراضات نسبت به روند برگزاری انتخابات، گفت: همانطور که پیش از این در بیانیه رسمی اعلام کردم انتظار می رفت ضمن اطلاع رسانی و شفاف سازی در مورد علل اختلال در انتخابات از همه ظرفیت های قانونی برای صیانت از حقوق افرادی که از رای دادن محروم شدند، استفاده شود. به اعتقاد بنده روند رسیدگی به اعتراضات و شکایات شتابزده بود و پاسخ قانع کننده ای در قبال اعتراضات و ابهامات و شبهات به همراه نداشت. متاسفانه یک مورد بازشماری هم صورت گرفت که به ابهامات دامن زد. به هر حال اختلالی که در روند انتخابات پیش امد تحقق اهداف و ماموریت های سازمان را دشوار خواهد نمود.

پیوندی در خصوص شکایت برخی از معترضان و احتمال رای دیوان عدالت یا محاکم دادگستری نسبت به ابطال انتخابات با توجه به نمونه های مشابه مداخله دستگاه قضائی نسبت انتخابات به سایر اصناف یا نهادهای غیردولتی، افزود: هرچند دامن زدن به حاشیه های انتخابات را برای حفظ اعتبار و انسجام و اقتدار نظام پزشکی سودمند نمی دانم، اما نهایتا قانون در کشور فصل الخطاب است و همه ما تابع قانون هستیم.

روز چهارشنبه همزمان با برگزاری هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها در سراسر کشور، هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ نیز تشکیل خواهد شد و پس از انتخاب رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات مدیره، از میان ۱۷ نفر اعضای هیات مدیره ۸ نفر جهت عضویت در مجمع عمومی نظام پزشکی انتخاب خواهند شد.