توسعه ورزش همگانی در یزد نیازمند ارتقاء سرانه فضای ورزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریعتی امروز در جریان بازدید معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد و خبرنگاران از پروژه‌های احداث زمین چمن مصنوعی در محله های یزد اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی ورزش استان یزد و قول شهردار یزد، ۲۰ زمین چمن مصنوعی در ۲۰ نقطه از شهر یزد که سرانه فضای ورزشی آن صفر است، احداث می شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم با احداث این ۲۰ مکان، سرانه ورزشی یزد که پایین‌ترین سرانه فضای ورزشی در کشور است، ارتقاء یابد زیرا ما به دنبال توسعه ورزش‌های همگانی هستیم و یکی از زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه ورزش همگانی، ارتقاء سرانه فضای ورزشی است.

شریعتی با اشاره به اینکه کار احداث ۱۰ پروژه در سال گذشته و ۱۰ پروژه در سال جاری آغاز شد، افزود: شهرداری از نظر اجرا خوب پیش می رود و تعامل بسیار خوبی در این زمینه بین شهرداری و اداره ورزش و جوانان برقرار است که امیدواریم حاصل این تعامل و مشارکت مردم و خیران، توسعه ورزش همگانی در محلات مختلف باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به اینکه المپیاد ورزشی محلات نیز به نحو مطلوبی در یزد اجرا شد، عنوان کرد: به طور قطع برگزاری این برنامه های ورزشی به رونق هرچه بیشتر فضاهای ورزشی تازه احداث شده کمک خواهد کرد.

به گزارش مهر، خبرنگاران و مسئولان شهرداری و اداره ورزش و جوانان استان یزد امروز از روند احداث زمین چمن مصنوعی در محلات یعقوبی، حسن آباد و محمودآباد بازدید کردند.