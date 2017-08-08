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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۴۲

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد:

توسعه ورزش همگانی در یزد نیازمند ارتقاء سرانه فضای ورزشی است

توسعه ورزش همگانی در یزد نیازمند ارتقاء سرانه فضای ورزشی است

یزد ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت: یکی از نیازهای توسعه ورزش همگانی در یزد ارتقاء سرانه فضای ورزشی است که متاسفانه این سرانه اکنون در برخی محلات یزد صفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریعتی امروز در جریان بازدید معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد و خبرنگاران از پروژه‌های احداث زمین چمن مصنوعی در محله های یزد اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی ورزش استان یزد و قول شهردار یزد، ۲۰ زمین چمن مصنوعی در ۲۰ نقطه از شهر یزد که سرانه فضای ورزشی آن صفر است، احداث می شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم با احداث این ۲۰ مکان، سرانه ورزشی یزد که پایین‌ترین سرانه فضای ورزشی در کشور است، ارتقاء یابد زیرا ما به دنبال توسعه ورزش‌های همگانی هستیم و یکی از زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه ورزش همگانی، ارتقاء سرانه فضای ورزشی است.

شریعتی با اشاره به اینکه کار احداث ۱۰ پروژه در سال گذشته و ۱۰ پروژه در سال جاری آغاز شد، افزود: شهرداری از نظر اجرا خوب پیش می رود و تعامل بسیار خوبی در این زمینه بین شهرداری و اداره ورزش و جوانان برقرار است که امیدواریم حاصل این تعامل و مشارکت مردم و خیران، توسعه ورزش همگانی در محلات مختلف باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به اینکه المپیاد ورزشی محلات نیز به نحو مطلوبی در یزد اجرا شد، عنوان کرد: به طور قطع برگزاری این برنامه های ورزشی به رونق هرچه بیشتر فضاهای ورزشی تازه احداث شده کمک خواهد کرد.

به گزارش مهر، خبرنگاران و مسئولان شهرداری و اداره ورزش و جوانان استان یزد امروز از روند احداث زمین چمن مصنوعی در محلات یعقوبی، حسن آباد و محمودآباد بازدید کردند.

کد مطلب 4053832

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