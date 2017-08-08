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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۱۱

مفتی سوریه: واقعیت سوریه به جهانیان مخابره شود

مفتی سوریه: واقعیت سوریه به جهانیان مخابره شود

مفتی اعظم سوریه اعلام کرد: باید واقعیت آنچه که در سوریه می گذرد به جهانیان مخابره شود و رسانه هایی که در جریان جنگ علیه سوریه اتفاقات را به صورت غیر واقعی نشان دادند رسوا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «احمد بدرالدین حسون» مفتی اعظم سوریه در جریان دیدار با یک هیات پارلمانی تونسی تاکید کرد: روابط سوریه و تونس باید به شرایط قبل برگردد.

وی در ادامه افزود: باید واقعیت آنچه که در سوریه می گذرد به جهانیان مخابره شود و رسانه هایی که در جریان جنگ علیه سوریه اتفاقات را به صورت غیر واقعی نشان دادند رسوا شوند.

مفتی اعظم سوریه از تمام کسانی که عمدا و یا از روی نا آگاهی سلاح حمل می کنند خواست تا به آغوش کشور بازگردند.وی تاکید کرد: سوریه قدرتمند تر از گذشته بازمی گردد و کسانی که به افراد مسلح وعده پیروزی می دهند به زودی آنها را تنها می گذارند همان طور که پیشتر این کار را کردند.

کد مطلب 4053914
فاطمه صالحی

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