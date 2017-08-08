مفتی سوریه: واقعیت سوریه به جهانیان مخابره شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «احمد بدرالدین حسون» مفتی اعظم سوریه در جریان دیدار با یک هیات پارلمانی تونسی تاکید کرد: روابط سوریه و تونس باید به شرایط قبل برگردد.

وی در ادامه افزود: باید واقعیت آنچه که در سوریه می گذرد به جهانیان مخابره شود و رسانه هایی که در جریان جنگ علیه سوریه اتفاقات را به صورت غیر واقعی نشان دادند رسوا شوند.

مفتی اعظم سوریه از تمام کسانی که عمدا و یا از روی نا آگاهی سلاح حمل می کنند خواست تا به آغوش کشور بازگردند.وی تاکید کرد: سوریه قدرتمند تر از گذشته بازمی گردد و کسانی که به افراد مسلح وعده پیروزی می دهند به زودی آنها را تنها می گذارند همان طور که پیشتر این کار را کردند.