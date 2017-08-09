راهنمای انتخاب رشته مجازی کنکور منتشر شد/آغاز انتخاب رشته از فردا

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ از روز ۱۱ مرداد منتشر شده است.

وی افزود: همچنین پیک سنجش دوشنبه ۱۶ مرداد با عنوان ویژه‌نامه «راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۶» حاوی مطالبی چون: شیوه‌های پذیرش دانشجو، مراحل انتخاب رشته اینترنتی، انتخاب رشته مجازی، وضعیت پذیرش در گروه‌ها، آشنایی با محتوای کارنامه، روش نمره کل سازی، بومی‌پذیری در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶، توصیه های حفاظتی و امنیتی به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته منتشر شد.

توکلی خاطرنشان کرد: هفته‌نامه پیک‌سنجش از طریق روزنامه فروشی‌های سراسر کشور نیز توزیع شده است.

وی افزود: داوطلبانی که نمی توانند از طریق سایت سازمان سنجش دفترچه های انتخاب رشته را دریافت کنند می‌توانند با مراجعه به باجه های روزنامه فروشی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ ۱۰ هزار ریال بابت هر دفترچه به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته، آن را دریافت کنند. دفترچه مذکور رایگان بوده و بجز هزینه‌ای که برای کارمزد توزیع، تعیین شده هزینه‌ای دیگری نباید پرداخت شود.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: نرم افزار انتخاب رشته مجازی برای گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و هنر و زبان های خارجی از شب گذشته سه شنبه ۱۷ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است و نرم افزار انتخاب رشته مجازی برای گروه علوم تجربی از ساعت ۲۲ چهارشنبه ۱۸ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

وی اظهار داشت: نرم افزار انتخاب رشته مجازی این امکان را به داوطلبان می دهد که فرد خود را با داوطلب مشابه در سال ۹۵ مقایسه کند و با توجه به اعمال کلیه تغییرات، شرایط و ضوابط آزمون سراسری سال ۹۶ در فایل اطلاعات سال ۹۵، داوطلبان می توانند به طور حدودی از میزان قبولی خود مطلع شوند.

توکلی یادآور شد: همچنین داوطلبان مجاز کنکور ۹۶ نیز از پنجشنبه ۱۹ مرداد می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش، انتخاب رشته کنند.

به گزارش مهر، کارت اعتباری راهنمای انتخاب رشته مجازی سال ۱۳۹۶ برای گروه های آزمایشی پنجگانه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) است و داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش آن را خریداری کنند.