تجلیل از جولین مور توسط موزه هنر مدرن آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جولین مور بازیگر آمریکایی امسال از سوی موزه هنر مدرن آمریکا مورد تجلیل واقع می‌شود.

این بازیگر برنده اسکار در مراسم شامی که در دهمین سالگرد این رویداد در ۱۳ نوامبر برگزار می‌شود تجلیل می‌شود و نامش در کنار چهره‌های برجسته‌ای چون تام هنکس، کیت بلانشت، آلفونسو کوارون، تیلدا سوینتون، کوئنتین تارانتینو، پدرو آلمادوار، کاترین بیگلو، تیم برتون و باز لورمان قرار می‌گیرد که پیشتر از آنها تجلیل شده بود.

رییس این برنامه از جولین مور به عنوان یک قهرمان در سینمایی ریسک‌پذیر یاد کرد و گفت او همیشه دوست دارد مورد چالش واقع شود و دوست ندارد فقط یک نقش زن اصلی را به دست بیاورد. او از جمله لژیون بازیگران افسانه‌ای است و این افتخاری برای ماست که از این پدیده هنر فیلم تجلیل می‌کنیم.

در برنامه امسال این موزه که از ۲ تا ۱۲ نوامبر(۱۲ تا ۲۲ آبان) برگزار می‌شود شماری از فیلم‌های جولین مور نیز به نمایش درمی‌آیند.

این بازیگر که شمار زیادی از فیلم های قابل تقدیر را در کارنامه‌اش دارد، فیلم‌های جدیدی برای پاییز امسال در نوبت اکران دارد که شامل «آیکون حومه شهر» به کارگردانی جرج کلونی، «شگفت زده» به کارگردانی تاد هینس که بر اساس رمانی به همین نام نوشته برایان سلزنیک ساخته شده و در بخش رقابتی هفتادمین جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و نیز ادامه‌ای بر فیلم «کنیگزمن» ساخته متیو وان با عنوان «چرخه طلایی» می‌شود.

او جایزه اسکار ۲۰۱۴ را برای «هنوز آلیس» در کارنامه دارد و دو بار دیگر برای دریافت جایزه بهترین بازیگر زن و دو بار نیز برای بهترین بازیگر زن نقش مکمل نامزد اسکار شده است.