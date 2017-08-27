کمالوند به اردوی صنعت نفت در بروجرد ملحق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از دو روز پیش در دو گروه خود را به بروجرد رساندند تا اردویی یک هفته‌ای را از امروز در این شهر آغاز کنند. فراز کمالوند سرمربی طلایی پوشان آبادان از صبح امروز به اردوی تیمش ملحق شد تا مستقیما تمرینات شاگردانش را زیر نظر بگیرد.

تمرینات تیم صنعت نفت از امروز به مدت یک هفته در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در بروجرد پیگیری می‌شود و امکان انجام یک بازی تدارکاتی برای این تیم در این مدت وجود دارد که البته هنوز قطعی نشده است.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در جام حذفی کشور به دیدار سپاهان می‌رود و این بازی به میزبانی تیم سپاهان انجام می‌شود و کمالوند تیمش را برای این بازی مهم آماده می‌کند.

عملکرد شاگردان کمالوند در ۵ هفته ابتدایی لیگ برتر هم خوب و قابل قبول بوده و این تیم با دو پیروزی، یک تساوی و دو شکست و کسب ۷ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار گرفته است.