لوح ثبت ملی ساختن ونواختن دف به نام کردستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه هفتمین دوره جشنواره سراسری دف نوازی «دف نوای رحمت» و نخستین دوره بین المللی این جشنواره امروز جمعه با حضور نماینده ولی فقیه درکردستان، استاندار، عباس محمدی مدیرمرکز موسیقی حوزه هنری کشور وجمع دیگری از مسئولان استانی وشهرستانی در پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد.

در این مراسم از لوح ثبت ملی ساختن ونواختن دف که در ۲۲ اسفند سال ۹۵ به شماره ۱۳۶۱ به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به نام کردستان ثبت شده بود توسط نماینده ولی فقیه دراستان، عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان و بیژن کامکار استاد دف ایران، رونمایی شد.

از دیگر برنامه های جنبی این دوره از جشنواره برگزاری برنامه ای در عمارت خسروآباد سنندج با حضور دف نوازان ومولودی خوانان مطرح کشور هم چون بیژن کامکار، پیام عزیزی بود که اقشار مختلف مردم امسال هم با شرکت گسترده خود استقبال بی نظیری از این برنامه کردند.

در این برنامه هم از المان دف رونمایی شد و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج هم وعده نصب آنرا در سه راهی حبیبی واقع در خیابان امام، دادند.