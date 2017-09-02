به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با پر اهمیت دانستن نقش فضاهای زیرسطحی در توسعه پایدار شهر و بهبود کیفیت زندگی شهری، فرصت توسعه آتی کلانشهر تهران را در زیر سطح زمین دانست و گفت: توسعه فضاهای زیرسطحی صرفا برای برآورده ساختن اهداف و منافع ترافیکی نیست بلکه می توان موضوعات مختلفی همچون تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، مدیریت فاضلاب و البته گسترش حمل و نقل عمومی را در قالب این طرح پیش برد.

جاوید با اشاره به دانش اندوخته شده در شهرداری تهران پیرامون استفاده از فضاهای زیرسطحی در قالب تونل‌های شهری، مترو و شبکه جمع آوری آبهای سطحی که همگی با اتکاء به توانمندی پیمانکاران، مشاوران و مهندسان ایرانی حاصل شده است، گفت: انتقال برخی کاربری های خدماتی و رفاهی همچون مجتمع های تجاری و پارکینگ های عمومی به تراز منهای یک و همچنین ایجاد گذرگاه ها و کریدورهای زیرزمینی مخصوص عابران پیاده در نقاط پرتراکم، از جمله مواردی است که باید در چشم انداز ۲۰ تا ۲۵ سال آینده شهر تهران مورد تحقق قرار گیرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، انتقال برخی خدمات به زیرپوست شهر را سبب سبک شدن حجم فعالیت های روزمره در روی سطح شهر دانست و افزود: این امر تامین بسیاری از نیازهای روزانه شهروندان بدون حضور در معابر روسطحی را به دنبال داشته و آرامش و زندگی را به سطح شهر باز می گرداند.

وی با بیان آنکه مطالعات مربوط به طرح توسعه فضاهای زیرسطحی به طور جدی از سال ۱۳۸۹ در شهرداری تهران آغاز شده است، افزود: بررسی‌ها و مطالعاتی که به منظور امکان سنجی و شناسایی پهنه‌های مستعد توسعه فضاهای زیرسطحی در پایتخت صورت گرفته است، موید امکان گسترش چنین فضاهایی در محدوه میدان هفتم تیر، محور انقلاب، محدوده بازار و تهران ناصری، محدوده میدان تجریش، محدوده میدان آزادی و محدوده میدان راه آهن است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: کمک به کاهش تراکم ساختمانی، کمک به رفع کمبود فضاهای شهری و فضاهای سبز و تفریحی، بهبود شرایط نامساعد ترافیکی، کاهش آلودگی هوا و کاهش ناپایداری های اجتماعی و مشکلات فرهنگی، بخشی از اهداف کلان طرح توسعه فضاهای زیرسطحی به شمار می آیند.