به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای امر رهبر معظم انقلاب پیرامون تشکیل نهضت فراگیر مقابله با تکفیر مسابقه اینترنتی «امت اسلام علیه تکفیر» با شرکت فعالین رسانه‌ای جهان اسلام در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

«جنایات تروریست‌ها علیه اهل سنت»، «وهابیت و مقابله با امت اسلام»، «جریان شناسی گروه‌های تروریستی»، «تروریست‌های تکفیری و مسئله فلسطین»، «ارتباط گروه‌های تکفیری با استکبار» و «تروریست‌های تکفیری و پروژه اسلام هراسی غرب» موضوعات ویژه این جشنواره هستند.

جوایز در نظر گرفته‌شده برای نفر اول «لپ‌تاپ + لوح تقدیر و تندیس»، نفر دوم «تبلت + لوح تقدیر و تندیس»، نفر سوم «موبایل + لوح تقدیر و تندیس»، نفر چهارم «۲۵۰ هزار تومان + لوح تقدیر»، نفر پنجم «۲۰۰ هزار تومان + لوح تقدیر» و نفر ششم «۱۵۰ هزار تومان + لوح تقدیر» خواهد بود.

آخرین‌مهلت ثبت‌نام ۳۰ شهریورماه سا جاری است و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب وبلاگ، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیس بوک ارسال کنند.

علاقه مندان برای شرکت در مسابقه «امت اسلام علیه تکفیر» می‌توانند برای ثبت‌نام به سایت مربوطه مراجعه کنند.