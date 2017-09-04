افزایش میزان سازش پس از ارائه مشاوره های طلاق در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی صبح دوشنبه در جلسه رونمایی از سامانه ملی طلاق که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینکه رشد آسیبهای اجتماعی یکی از دغدغههای مسئولان کشور به خصوص رهبر معظمانقلاب اسلامی است اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در بدو تصدی بر روی سلامت اجتماعی با نگاه علمی و تخصصی تاکید کرده است.
وی افزود: نگاه علمی به آسیبهای اجتماعی آسایش را در خانواده رقم میزند و سازمان بهزیستی کشور مقابله، کنترل و پیشگیری از آسیبها را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای ارزشمندی که نهادهای مردمی دارند به کاهش این معظل کمک میکند، همچنین حل مشکلات اجتماعی بدون نگاه اجتماعی محور امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به پنج آسیب اجتماعی اولویت دار کشور گفت: اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی، حاشیه نشینی ، زنان و کودکان کار از جمله موضوعاتی هستند که به صورت جدی برای کاهش آنها برنامه ریزی کردهایم که طرح ملی نظام مدیریت معتادان سخت دردسترس و بی سرپناه اجرایی شده است.
محسنی ادامه داد: باتوجه به شکننده بودن خانمها و آسیبهایی که طلاق برای آنها در پی دارد، طبق ماده ۱۰۴ برنامه ششم توسعه، محوریت کار به سازمان بهزیستی واگذار شده و تمامی دستگاهها موظف شدهاند که همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص طلاق تصریح کرد: در سال ۹۱، از ۱۵۰ هزار ثبت ازدواج ۷۴ هزار طلاق داشتیم، در سال ۹۲ ، ۴۳/۹ درصد و در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۶۱ هزار و ۲۰۷ نفر طلاق داشتیم.
وی با بیان اینکه دو طرح بزرگ آموزشی دانش آموزان کشور در حال اجرا است گفت: در نظام مراقبت آموزشی دانش آموزان، ۲۳ بسته مددکاری و ۳۲ بسته حمایتهای اجتماعی ارائه شده است.
محسنی ادامه داد: راه اندازی ثبت الکترونیکی طلاق یکی دیگر از اقدامات است که با همکاری قوه قضاییه شکل گرفته و میزان سازش بعد از مشاوره ۱۸ درصد افزایش داشته و ۳۰ درصد از میزان مراجعین کاسته شده است، همچنین در سال ۹۴، چهار هزار و ۲۴۰ نفر را از خودکشی نجات دادیم.
وی تاکید کرد: اورژانسهای اجتماعی در تمامی شهرستانهای بالای ۵۰ هزار نفر راه اندازی میشود و در سال ۹۶ قرار است ۱۵۰ اورژانس را راه اندازی کنیم که تاکنون ۱۰۰ مورد آن راه اندازی شده است.
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