دبیر «ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، سورنا ستاری با ادغام سه ستاد «توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ»، «بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست» و «توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر»، در حکمی دبیر ستاد تازه تاسیس «توسعه فناوری حوزه انرژی» را منصوب کرد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حکمی سیروس وطنخواه مقدم را به عنوان «دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی» منصوب کرد.

متن حکم وی به شرح زیر است:

«در راستای تحقق اسناد بالادستی و ماموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توجه به ضرورت چابک سازی و نگاه کلان نسبت به حوزه های فناوری مطابق اولویت های نقشه جامع علمی کشور و به منظور افزایش هم راستایی محتوایی و یکپارچه سازی ستادها حوزه انرژی و با توجه به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در این حوزه بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه فناوری جنابعالی را به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی منصوب می کنم.

انتظار دارد در چارچوب وظایف تعیین شده با ادغام ستاد نفت، گاز و ذغال سنگ، ستاد انرژی های تجدیدپذیر و ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با اتخاذ رویکرد ملی، فرادستگاهی و در چارچوب "نظام نامه استاندارد ماموریت های متوازن ستادهای توسعه فناوری" نسبت به تدوین راهبردها، اولویت ها، راهکارها و هم افزایی فعالیت های مرتبط با حوزه انرژی و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور اقدام نمایید.

استفاده از ظرفیت های موثر ستادهای سه گانه ای که اینک در چارچوب نظام نامه ادغام می شوند اعم از نیروی انسانی کارآمد و تداوم اقدامات جاری با اتخاذ رویکرد مناسب و چالاک در تعادل و هماهنگی مستقیم با مرکز توسعه فناوری های راهبردی مورد تاکید است.

بدینوسیله از زحمات و تلاش های ارزنده جناب آقایان «توفیقی» دبیر سابق ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ و «سبوحی» دبیر سابق ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست در طول مدت تصدی این ستادها قدردانی نموده و از درگاه الهی توفیقات روزافزون همه شما عزیزان را مسالت دارم.»