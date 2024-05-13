به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: هم‌اکنون ۹۴ درصد مردم کمتر از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف بنزین دارند که این میزان با مجموع ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی پوشش داده می‌شود و میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در سال جاری ۸ میلیون لیتر افزایش یافته که عدد بسیار بزرگی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه تاکید کرد: برای بنزین در دولت راهکارهای غیر قیمتی در دستور کار است و هیچ پیشنهاد قیمتی تاکنون در دولت مطرح نشده و هیچ پیشنهاد قیمتی نیز از ما نخواسته و میزان درخواست کارت سوخت المثنی هم‌اکنون به روزانه ۱۴ هزار قطعه رسیده است؛ همچنین هم اکنون حدود ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین ذخیره در کارت‌های سوخت مردم وجود دارد.

وی افزود: سازمان‌های متولی باید سوخت را دقیق و واقعی تخصیص دهند. دولت به دنبال آن است که متقاضی سوخت کوچک‌ترین آسیبی نبیند و در حال حاضر حدود ۶۷ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها از طریق کارت سوخت شخصی انجام می‌شود.

سالاری نسب در پایان خاطرنشان کرد: طرح تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی نیز بر اساس اسناد حمل برخط به منظور جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری اجرایی می‌شود. پیش‌بینی ما این است که با اجرایی شدن این طرح، در مصرف روزانه حداقل ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز صرفه‌جویی شود.