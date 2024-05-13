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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۵۴

ذخیره ۱۷۰ میلیون لیتری بنزین در کارت‌های سوخت

ذخیره ۱۷۰ میلیون لیتری بنزین در کارت‌های سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش میانگین مصرف روزانه بنزین در سال‌جاری به ۸ میلیون لیتر خبر داد و گفت: هم اکنون ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین ذخیره در کارت‌های سوخت وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: هم‌اکنون ۹۴ درصد مردم کمتر از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف بنزین دارند که این میزان با مجموع ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی پوشش داده می‌شود و میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در سال جاری ۸ میلیون لیتر افزایش یافته که عدد بسیار بزرگی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه تاکید کرد: برای بنزین در دولت راهکارهای غیر قیمتی در دستور کار است و هیچ پیشنهاد قیمتی تاکنون در دولت مطرح نشده و هیچ پیشنهاد قیمتی نیز از ما نخواسته و میزان درخواست کارت سوخت المثنی هم‌اکنون به روزانه ۱۴ هزار قطعه رسیده است؛ همچنین هم اکنون حدود ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین ذخیره در کارت‌های سوخت مردم وجود دارد.

وی افزود: سازمان‌های متولی باید سوخت را دقیق و واقعی تخصیص دهند. دولت به دنبال آن است که متقاضی سوخت کوچک‌ترین آسیبی نبیند و در حال حاضر حدود ۶۷ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها از طریق کارت سوخت شخصی انجام می‌شود.

سالاری نسب در پایان خاطرنشان کرد: طرح تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی نیز بر اساس اسناد حمل برخط به منظور جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری اجرایی می‌شود. پیش‌بینی ما این است که با اجرایی شدن این طرح، در مصرف روزانه حداقل ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز صرفه‌جویی شود.

کد مطلب 6105513

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    نظرات

    • مصطفی بیگ زاده IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      2 1
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      مردم اول از کارت جایگاه استفاده میکنند،هر وقت جایگاه سوخت نداد از کارت خودرو استفاده میکنند،میانگین هر نفر ماهی 300لیتر بنزین مصرف میکنه،پس خودتونو بیخود گول نزنید،محاسباتتون در حد ی دختر بچه 15سالس ک ریاضیش خیلی ضعیفه،مردمو تو گرفتاری انداختید،از سال 98تولید خودروی گاز سوز تقریبا صفر درصده
    • محمد IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      0 5
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      کارت سوخت تمام جایگاه ها را یک ماه جمع کنید تمام بنزین ذخیره مصرف میشود
    • راننده IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
      1 0
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      با سلام ناراحتید از ذخیره بنزین ملت در کارتهای سوخت بزن یک دکمه رو بگو همه پرید برای همینه که برنامه ریزی بر سر قیمت بنزین میکنید استانی بررسی کنید ببین استان‌هایی که سی ان جی ندارند مثل سیستان هم کسی ذخیره اندازه شیشه‌ای موکتون دارد
    • حمید IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
      0 0
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      من اول ازکارت پمپ ازادمیزنم اگه نبودبعدمیرم سراغ کارت شخصی من کارم همش داخل جاده هست ماهی ۵۰۰لیترمصرف میکنم

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