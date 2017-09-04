ادارات هشترود بیش از چهار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی عصر دوشنبه در گفت‎وگو با خبرنگاران، با بیان این مطلب اظهار کرد: اولین و بزرگ‎ترین مشکل شهرداری هشترود از زمانی شروع شد که انتخاب شهردار به شوراها محول شد و از این رو شهرداری در پرداخت حقوق پرسنل خود با مشکل مواجه شد و در اکثر موارد حتی حقوق دهیارها از شهردارها بیشتر است.

وی افزود: در صورت انتخاب شهردار جدید در پنجمین دوره از شورای شهر هشترود فعلاً مشکل مالی برای تامین هزینه‎ها و حقوق جاری وجود ندارد تا بدهی‎ها از طریق اوراق بهادار پرداخت شود.

وی با بیان این که فرهنگ پرداخت عوارض در میان مردم جا نیفتاده است، عنوان کرد: در مقایسه با مطالبات مردمی، پرداخت عوارض بسیار کم است و باید در راستای جا افتادن این فرهنگ کوشید. همچنین مردم برای فرار از پرداخت عوارض به ساخت‌وسازهای غیرقانونی تمایل دارند.

محمدی بیان کرد: تا کنون حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ حکم تخریب صادر شده است که عدم برخورد دستگاه‎های انتظامی و قضایی این حکم را بی‌تاثیر کرده و این در حالی است که مالکان با ساخت و ساز غیرمجاز بزرگ‎ترین اشتباه را کنند و در خرید و فروش مسکن با مشکل مواجه می‎شوند.

وی افزود: بودجه‌ی تصویب شده برای شورای شهر هشترود حدود سه الی چهار میلیارد تومان است که تنها نیمی از آن اختصاص داده می‎شود و بودجه‎ی فرهنگی نیز تاکنون پرداخت نشده است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری هشترود در سطح شهر گفت: یادمان شهدای گمنام، فضای سبز و ورزشی، طرح شورای ترافیک و ساماندهی محله‎ی «سید دره‎سی» از جمله طرح‎های در دست مطالعه هستند که به محض تخصیص بودجه اجرا خواهند شد. همچنین روکش آسفالتی خیابان امام (ره)، ساماندهی محل دفن زباله، آسفالت ریزی خیابان شهید بهشتی و کف پوش گذاری معابر در سطح شهر از اقدامات انجام شده توسط شهرداری هشترود هستند.