ادارات هشترود بیش از چهار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی عصر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با بیان این مطلب اظهار کرد: اولین و بزرگترین مشکل شهرداری هشترود از زمانی شروع شد که انتخاب شهردار به شوراها محول شد و از این رو شهرداری در پرداخت حقوق پرسنل خود با مشکل مواجه شد و در اکثر موارد حتی حقوق دهیارها از شهردارها بیشتر است.
وی افزود: در صورت انتخاب شهردار جدید در پنجمین دوره از شورای شهر هشترود فعلاً مشکل مالی برای تامین هزینهها و حقوق جاری وجود ندارد تا بدهیها از طریق اوراق بهادار پرداخت شود.
وی با بیان این که فرهنگ پرداخت عوارض در میان مردم جا نیفتاده است، عنوان کرد: در مقایسه با مطالبات مردمی، پرداخت عوارض بسیار کم است و باید در راستای جا افتادن این فرهنگ کوشید. همچنین مردم برای فرار از پرداخت عوارض به ساختوسازهای غیرقانونی تمایل دارند.
محمدی بیان کرد: تا کنون حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ حکم تخریب صادر شده است که عدم برخورد دستگاههای انتظامی و قضایی این حکم را بیتاثیر کرده و این در حالی است که مالکان با ساخت و ساز غیرمجاز بزرگترین اشتباه را کنند و در خرید و فروش مسکن با مشکل مواجه میشوند.
وی افزود: بودجهی تصویب شده برای شورای شهر هشترود حدود سه الی چهار میلیارد تومان است که تنها نیمی از آن اختصاص داده میشود و بودجهی فرهنگی نیز تاکنون پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری هشترود در سطح شهر گفت: یادمان شهدای گمنام، فضای سبز و ورزشی، طرح شورای ترافیک و ساماندهی محلهی «سید درهسی» از جمله طرحهای در دست مطالعه هستند که به محض تخصیص بودجه اجرا خواهند شد. همچنین روکش آسفالتی خیابان امام (ره)، ساماندهی محل دفن زباله، آسفالت ریزی خیابان شهید بهشتی و کف پوش گذاری معابر در سطح شهر از اقدامات انجام شده توسط شهرداری هشترود هستند.
نظر شما