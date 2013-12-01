ژولیت بینوش و کوجی فوکادا برندگان جشنواره استونی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در همین حال فیلم "زیبایی عالی" محصول مشترک ایتالیا و فرانسه به کارگردانی پائولو سورنتینو جایزه بزرگ هفدهمین جشنواره فیلم "شب‌های تالین" را که سی‌ام نوامبر در پایتخت استونیا به کارش خاتمه می‌دهد، دریافت کرد. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلمبرداری را هم برد.

این فیلم با تمرکز بر داستان جپ گامباردلا نماد انحطاط رُم ساخته شده است.

جایزه بهترین کارگردانی هم به کوجی فوکادا کارگردان ژاپنی برای فیلم "خداحافظ تابستان" رسید.

ماکسیم سوخانوف بازیگر روسی برای بازی در فیلم "نقش" ساخته کنستانتین لوپوشانسکی جایزه بهترین بازیگر مرد و ژولیت بینوش برای بازی در فیلم "کامیل کلودل 1915" ساخته برونو دومون جایزه بهترین بازیگر زن را گرفت.

فیلم "کامیل کلودل 1915" گرچه مانند اغلب فیلم‌های برونو دومون مناقشه برانگیز است، اما آنچه منتقدان بر سرش تفاهم داشته‌اند، اجرای ژولیت بینوش در جایگاه محوری فیلم و در نقش شخصیتی افسرده، مالیخولیایی و رنج‌کشیده است.

جایزه ویژه گروه داوری همزمان به دو فیلم "سگ‌های ولگرد" به کارگردانی مینگ-لینگ تسایی از تایوان و فیلم "پاراجانوف" ساخته سرگی آودیکیان و اولنا فتیسووا محصول مشترکی از اوکراین، فرانسه، ارمنستان و گرجستان تعلق گرفت.

جایزه اصلی تریدنس نیز که به اثر اول کارگردان‌هایی از منطقه بالتیک و شمال اروپا تعلق می‌گیرد به "از اسب ها و مردان" ساخته بندیکت ارلینگسون کارگردان ایسلندی رسید. این فیلم پیشتر جایزه فیپرشی را نیز برده بود.

"نارنگی‌ها" ساخته زازا اوروشادزی نیز جایزه بهترین فیلم استونیایی را برد.

جایزه یک عمر دستاورد هنری این جشنواره به استفن سابو کارگردان مجار رسید.