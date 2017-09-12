توقف ارائه ارز مسافری تاثیری بر بازار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، از دیروز بانک‌ها می‌توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، برای فروش این ارز به نرخ بازار آزاد در مقابل ارائه گذرنامه، بلیت و ویزای کشور مقصد اقدام کنند.

در همین رابطه سعید مجتهدی معتقد است: با توجه به اختلاف ریالی اندکی که ارز مسافرتی با ارز بازار آزاد داشت و مقدار ناچیزی (۳۰۰ دلار) که پرداخت می‌شد و همین‌طور تشریفاتی که مسافران باید برای دریافت این ارز می‌گذراندند که شامل حضور در بانک تا دریافت حواله و مراجعه به شعبه فرودگاه را در بر می‌گرفت، در حالت عادی هم اغلب مسافران اقدام به خریداری این ارز نمی‌کردند.

مجتهدی این اقدام را تصمیمی مدبرانه خواند و تاکید کرد: این اقدام جدید تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت.