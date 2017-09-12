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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۷

رئیس کانون صرافان؛

توقف ارائه ارز مسافری تاثیری بر بازار ندارد

توقف ارائه ارز مسافری تاثیری بر بازار ندارد

رییس کانون صرافان ایرانیان در باره متوقف شدن فروش ارز مسافری گفت: این کار تاثیر چندانی بر بازار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، از دیروز بانک‌ها می‌توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، برای فروش این ارز به نرخ بازار آزاد در مقابل ارائه گذرنامه، بلیت و ویزای کشور مقصد اقدام کنند. 

در همین رابطه سعید مجتهدی معتقد است: با توجه به اختلاف ریالی اندکی که ارز مسافرتی با ارز بازار آزاد داشت و مقدار ناچیزی (۳۰۰ دلار) که پرداخت می‌شد و همین‌طور تشریفاتی که مسافران باید برای دریافت این ارز می‌گذراندند که شامل حضور در بانک تا دریافت حواله و مراجعه به شعبه فرودگاه را در بر می‌گرفت، در حالت عادی هم اغلب مسافران اقدام به خریداری این ارز نمی‌کردند.

مجتهدی این اقدام را تصمیمی مدبرانه خواند و تاکید کرد: این اقدام جدید تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت.

کد مطلب 4084539

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