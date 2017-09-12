به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در مراسم گرامیداشت «سفیران مقاومت» شهیدان غضنفر رکن آبادی و محمدرحیم آقایی پور از شهدای فاجعه منا، پیام سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان توسط فرزند شهید رکن آبادی قرائت شد.

متن کامل پیام دبیرکل الله حزب الله به این شرح است:

«برادران و خواهران عزیز، سلام و درود بر شما عزیزان حاضر در این محفل مبارک که با عنوان سفیران مقاومت و به یادبود دو تن از مردان بزرگ مقاومت، شهیدان غضنفر رکن آبادی و محمدرحیم آقایی پور گردهم آمده اید. لازم می دانم از برگزاری این مراسم تشکر کنم چرا که همیشه باید جانفشانی ها، خدمات و دستاوردهای این مردان بزرگ را به جهانیان یادآوری کرد تا به عنوان الگو و اسوه برای نسل های آینده در این مسیر باقی بمانند. سالگرد شهادت این دو شهید را به خانواده هایشان و همچین به همه دوستداران این دو شهید تبریک می گویم و از خداوند متعال می خواهم به خانواده های محترم این شهیدان صبر بی پایان، اجر و کرامت در دنیا و آخرت عنایت فرماید.

برادران و خواهران گرامی، با عنایت به خدمات طولانی و چندین ساله برادرمان شهید دکتر غضنفر رکن آبادی در لبنان و منطقه و به منظور ادای بخشی از حقی که ایشان بر گردن ما در لبنان دارد، لازم می دانم چند کلمه ای را بیان کنم.

آنچه که من از شهید رکن آبادی می دانم این است که ایشان مردی مومن، صالح، عالم، فرهیخته، آگاه، وفادار، صاحب بصیرت عمیق و فهم گسترده و دقیق درباره تحولات، چالش ها، تهدیدها و فرصت هایی بود که در لبنان و منطقه با آن مواجه بودیم.

شهید رکن آبادی مردی مخلص، عامل، تلاشگر و مجاهد بود که شبانه روز خستگی ناپذیر تلاش می کرد. او مردی شجاع بود و از مرگ و کشته شدن نمی هراسید. در سالهای آخر خدمتش خطر کشته شدن در هر لحظه و هر مکانی او را تعقیب می کرد. او دردها و آرزوهای ما را در اعماق وجودش داشت. او مردم لبنان را دوست داشت و مردم لبنان نیز او را دوست داشتند، به همین علت هیچ شهر و روستایی در لبنان نبود که شهید رکن آبادی با وجود خطرهای بسیار از آن بازدید نکرده و با اهل آن دیار دیدار نکرده باشد. به زبان عربی با مردم لبنان سخن می گفت و مردم لبنان لهجه و سیره کلامی او را دوست داشتند.

شهید رکن آبادی در جایگاه خود به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، آنچه را که می توانست به بهترین نحوه انجام داد. او بهترین نماینده نظام جمهوری اسلامی و ثابت قدم در کنار جهاد و مقاومت بود و در این راه آمادگی داشت که حتی خون و جان خود را تقدیم کند.

شهید رکن آبادی عاشق شهادت بود و در لبنان انتظار شهادت را می کشید. هنگامی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت مورد عملیات تروریستی قرار گرفت و تعدادی از برادران و خواهران ما شهید شدند و خون لبنانی و ایرانی در آن مکان در هم آمیخته شد، شهید رکن آبادی نیز نزدیک بود به دست دو عمله تکفیری به فیض شهادت نائل شود، اما خداوند متعال نخواست تا شهید رکن آبادی به دست آن دو عمله تکفیری شهید شود، بلکه خواست خداوند بر این تعلق گرفت که ایشان به دست حاکمان و سرکردگان آن دو عمله تکفیری به شهادت برسد تا انگشت اتهام به دلیل کثرت جرم و جنایت های حکام سعودی همواره به سوی آنها باقی بماند.

رکن آبادی دو سال قبل در فاجعه منا به شهادت رسید و نام ایشان در جمع شهدای منا با قوت مطرح شد و شهادت او معانی، دلالت ها، شرایط و ویژگی های خاص خود را یافت و همواره انگشت اتهام را به سوی حکام سعودی باقی گذاشت.

از خداوند متعال برای این شهیدای عزیزمان رکن آبادی و آقایی پور رحمت و علو درجات و همنشینی با رسول خدا(ص) و اهل بیت اطهارش را مسئلت می کنم و از خداود متعال می خواهم تا شهات در این مسیر را روزی ما کند. ان شاالله

سید حسن نصرالله

سه شنبه ۲۱ ذی الحجه ۱۴۳۸ هجری قمری مصادف با ۲۱ شهریور ۱۳۹۶»