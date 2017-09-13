به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فضلی در این خصوص گفت: این هماندیشی با هدف بررسی چالشها، ارزیابی و تحلیل فرصتهای پیشرو در جهت بالا بردن کیفیت فعالیتهای پژوهشی استانهای منطقه برنامهریزی شده که ضمن آن دبیران شورای پژوهشی نیز گزارش عملکرد فعالیتهای پژوهشی ادارات کل ورزش و جوانان خود را ارائه مینمایند.
رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: برگزاری شورای پژوهش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با حضور مسئولان مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی و همچنین همایش ارائه یافتههای پژوهشی استانهای منطقه در دو حوزه ورزش و جوانان توسط مجریان و محققان در یک همایش علمی نیز از رویدادهای برنامهریزی شده است.
وی هدف از برگزاری این رویدادها و نشستها را برقراری ارتباط مؤثر و نزدیک ستاد وزارت ورزش و جوانان با ادارات کل و جامعه و مخاطبان استانها ذکر کرد و در ادامه درخصوص مخاطبان گفت: مخاطبان حوزه ورزش؛ مدیران و مسئولین استانی، بخشهای خصوصی ورزش و هیأتها و مربیان ورزشی بوده و مخاطبین حوزه جوانان نیز مدیران و کارشناسان اداره کل، اعضای سمنهای استان و اعضای ستاد ساماندهی استان خراسان جنوبی میباشند.
در این گردهمایی منطقهای دو کارگاه علمی با عنوان: «مبانی استعدادیابی و پیکرشناسی» در حوزه مطالعات ورزش و «مشارکت اجتماعی سمنهای جوانان (چالشها، راهکارها)» در حوزه مطالعات جوانان، توسط دکتر شهرام فرجزاده رییس گروه سلامت و ورزش و دکتر کلاشلو معاون مطالعات جوانان مرکز ارائه خواهد شد.
طرحهای پژوهشی استانی که در همایش ارائه یافتههای پژوهشی منطقه ۵ کشور ارائه میشوند عبارتند از:
۱- آسیبهای اجتماعی با تأکید بر ازدواجهای اینترنتی، از استان خراسان رضوی توسط دکتر کنعانی
۲- راهکارهای جذب خیرین ورزشی در استان خراسان شمالی توسط دکتر محمد ریحانی
۳- اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله به زوجهای جوان بر رضایت و تعارض زناشویی از استان خراسان جنوبی توسط دکتر اسدی
۴- تدوین الگوی فعالیت بدنی و ورزش بانوان استان با رویکرد افزایش مشارکت از استان خراسان جنوبی توسط دکتر توکلی
لازم به ذکر است هماندیشی و همایش در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریورماه سال جاری به میزبانی ادارهکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در بیرجند برگزار می شود.
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