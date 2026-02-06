به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۱.۱ درصد افزایش به ۴۸۲۲ دلار و ۶۹ سنت رسید، اما در مجموع هفته جاری کاهش ۱.۲ درصدی را ثبت کرد. در مقابل، بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در آوریل، با یک درصد کاهش، به ۴۸۴۰ دلار و ۴۰ سنت رسید.

قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری، پس از ثبت افت سنگین ۱۹.۱ درصدی در روز پنجشنبه، در معاملات روز جاری ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۷۱ دلار و ۵۰ سنت رسید. با این حال، نقره در طول هفته جاری حدود ۱۶ درصد کاهش قیمت داشت؛ این در حالی است که هفته گذشته نیز با افت ۱۸ درصدی مواجه شد که بزرگ‌ترین سقوط هفتگی این فلز گرانبها از سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.

شاخص دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر خود ثابت ماند و در آستانه ثبت قوی‌ترین عملکرد هفتگی از نوامبر قرار گرفت. تقویت دلار، طلا را که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر کرده و فشار مضاعفی بر بازار وارد آورده است.

به گزارش رویترز، سونی کوماری، استراتژیست کالا در شرکت ANZ Research، اظهار کرد: «قیمت فلزات گرانبها روز پنجشنبه به شدت کاهش یافت، اما اکنون در حال بهبود است و به نظر نمی‌رسد که تحول بنیادینی رخ داده باشد.» وی افزود: «اصلاح قیمت طلا و نقره درست پیش از سال نو چینی اتفاق افتاده و ممکن است با افزایش خرید مصرف‌کنندگان چینی همراه شود.» کوماری تأکید کرد که نوسانات کوتاه‌مدت می‌تواند تا زمان ترمیم برخی موقعیت‌های ضعیف بازار ادامه یابد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس پلاتین با ۳.۶ درصد کاهش به ۱۹۱۶ دلار و ۶۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم نیز با ۱.۴ درصد افزایش، در سطح ۱۶۳۹ دلار و ۱۸ سنت معامله شد. هر دو فلز گرانبها در مجموع معاملات هفتگی با کاهش قیمت روبه‌رو بودند.