دهه فجر نماد احیای اسلام و اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نعمتهای الهی، اظهار کرد: شکر حقیقی تنها به زبان نیست، بلکه در عمل و در قالب عبادت، اطاعت از خداوند و پرهیز از معصیت معنا پیدا میکند.
وی با اشاره به نزولات جوی اخیر تصریح کرد: بارش برف و باران از نعمتهای بزرگ الهی است که نتیجه دعاها و نمازهای خالصانه مردم مؤمن است و شایسته است همگان قدردان این نعمتها باشند، نه اینکه نسبت به آن گلایه و نارضایتی داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در اسلام بهجای برخی رفتارها و آیینهای نادرست، دستور به شکرگزاری و عبادت داده شده است، افزود: اگر خداوند نعمتی به ما عطا میکند، نباید خدای ناکرده همان نعمت وسیله معصیت و نافرمانی او شود.
وی در ادامه به برگزاری برخی جشنها و مناسبتها اشاره کرد و گفت: جشن گرفتن به مناسبتهایی مانند تولد فرزند یا اعیاد مذهبی اگر همراه با گناه، اختلاط نامناسب، بیحجابی، موسیقی و رفتارهای خلاف موازین شرعی باشد، با روح اسلام سازگار نیست؛ در حالی که میتوان این مناسبتها را با خیرات، اطعام، صدقه و کارهای نیک به عبادت تبدیل کرد.
فاطمی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در ولادت فرزندان تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) دستور میدادند در روز هفتم ولادت، عقیقه انجام شود و به اندازه وزن موی سر نوزاد، نقره یا صدقه به فقرا داده شود که این نشاندهنده نگاه عبادی اسلام به شکرانه نعمت فرزند است.
وی همچنین با تبریک میلاد با سعادت حضرت ولیعصر (عج) و تقدیر از برگزاری مراسم معنوی شب نیمه شعبان در شهرکرد و سایر شهرها، گفت: احیای این شب و برگزاری جشنهای همراه با معنویت، مایه افتخار، رضایت الهی و تقویت ایمان در جامعه است.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر نقش ویژه جوانان در تحولات دینی و اجتماعی خاطرنشان کرد: جوانان به دلیل صفای دل و پاکی فطرت، زودتر از دیگران حق را میپذیرند و همواره پیشگام حرکتهای الهی، انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشها بودهاند؛ از این رو حفظ و هدایت این سرمایه بزرگ وظیفهای همگانی است.
فاطمی با اشاره به توصیههای قرآنی در تربیت نسل جوان گفت: در سوره مبارکه لقمان، خداوند هم مسائل اعتقادی، هم اخلاقی و هم رفتاری را در قالب نصیحتهای حکیمانه بیان میکند و این سوره میتواند الگوی کاملی برای تربیت فرزندان باشد.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری لقمه حلال، شیردهی سالم و انتخاب همنشین صالح را از عوامل مهم تربیت صحیح فرزندان دانست و افزود: روحیه، رفتار و آینده فرزندان به شدت تحت تأثیر حلال یا حرام بودن رزق، اخلاق والدین و فضای تربیتی خانواده است.
وی تأکید کرد: پدران و مادران باید با تقوا، رفتار درست و توجه به تربیت دینی و اخلاقی، از این نعمت بزرگ الهی یعنی فرزندان مراقبت کنند تا جامعهای سالم، مؤمن و آیندهساز شکل بگیرد.
فاطمی، با تأکید بر رعایت حلال و تقوا، گفت: یکی از نشانههای روشن تقوای قلب، تکریم شعائر الهی و بزرگداشت امور مربوط به دین و ارزشهای الهی است.
وی با اشاره به مناسبتهای مهم پیشرو، دهه فجر انقلاب اسلامی را افتخاری بزرگ برای ملت ایران و جهان اسلام دانست و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی اتفاقی عظیم و در زمان خود برای بسیاری غیرقابل باور بود؛ انقلابی که به رهبری امام راحل (ره) یک رژیم شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله را به تاریخ سپرد و نظام جمهوری اسلامی را بر پایه اسلام ناب بنا نهاد.
امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: این انقلاب تنها محدود به ایران نماند، بلکه باعث احیای اسلام در جهان معاصر شد و بسیاری از ملتها را به بازگشت به معنویت، عدالتخواهی و اسلامگرایی سوق داد؛ هرچند جریانهای انحرافی و افراطی تلاش کردند چهره اسلام را مخدوش کنند، اما حقیقت اسلام در قالب یک نظام مستقل و قدرتمند به جهانیان معرفی شد.
وی با بیان اینکه ایران تا پیش از انقلاب، بهعنوان کشوری وابسته و تحت نفوذ قدرتهای استکباری شناخته میشد، اذعان داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران نهتنها در منطقه بلکه در سطح جهانی بهعنوان قدرتی اثرگذار و مستقل شناخته میشود و همین مسئله موجب هراس دشمنان شده است.
فاطمی با تبریک ایامالله دهه فجر و پیشاپیش یومالله ۲۲ بهمن، از ملت ایران خواست با حضور پرشور در صحنه، بار دیگر اقتدار، وحدت و بصیرت خود را به نمایش بگذارند و افزود: ملت ایران جنگطلب نیست، اما با اقتدار کامل از آب، خاک، عزت و استقلال خود دفاع میکند.
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