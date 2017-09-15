ربات مولکولی ساخته شد

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از انگجت، دانشمندان روباتی را آزمایش کردند که می تواند اشیا را براداشته و با خود حمل کند. این روبات به اندازه ای کوچک است که با چشم غیر مسلح نمی توان آن را دید. این ماشین از دی ان ای ساخته شده است. در آینده نانوبات های مشابه را می توان برای تولید مواد شیمیایی نوین در سطح مولکولی، صفحه مدارهای بسیار ریز استفاده کرد.

محققان موسسه فناوری کالیفرنیا این ربات را ساخته اند. لولو کوان محقق ارشد می گوید: این ربات را مانند نمونه های الکترومکانیکی می توان به مکان های دوردست مانند مریخ فرستاد. به این ترتیب روبات می تواند به مناطقی برود که انسان قادر به تردد به آنجا نیست.

به گفته او هدف نهایی این محققان طراحی و ساخت روبات مولکولی است که بتواند ماموریت های پیچیده نانومکانیکی را انجام دهد.

هریکی از بخش های ربات از چند هسته تشکیل شده اند که بخشی از دی ان ای به حساب می آیند.

در آزمایش ها نانوبات ها برای جستجوی سطح های مولکولی ساخته شدند تا مولکول رنگ های فلورسنت زرد و صورتی را جدا کنند و آنها را در نقطه ای خاص ذخیره کنند.