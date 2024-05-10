پارلمان کویت منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کویت (کونا) جمعه شب در خبری فوری اعلام کرد که به دستور «شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح» امیر این کشور، پارلمان (مجلس الامه) کویت منحل شده است.

پایگاه خبری الجزیره در خبری گزارش داد که شیخ مشعل الاحمد، امیر کویت ضمن منحل کردن پارلمان این کشور، خواستار تعلیق اجرای برخی از مواد قانونی این کشور برای مدت حداکثر ۴ سال خبر داد.

امیر کویت در سخنانی خطاب به مردم کویت اعلام کرد: «کشور روزهای سختی را پشت سر گذاشته است و ما باید برای رهایی از این شرایط، توصیه‌هایی ارائه کنیم و اقداماتی را که «نقض قوانین اساسی کشور است» محکوم می‌کنم.

وی ادامه داد که برخی از ضوابط و حدود قانونی تجاوز می‌کنند و نباید در برابر آن سکوت پیشه کرد و درصدد محدود کردن اختیارات پادشاهی هستند.

امیر کویت تاکید کرد که تصمیم سختی برای نجات کشور و تأمین منافع عالی آن می‌گیریم و اجازه نمی‌دهم از دموکراسی برای تخریب کشور سوءاستفاده شود.

شیخ مشعل الاحمد تصریح کرد که نباید منافع ملت را متوقف کرد و بودجه عمومی را هدر داد.

۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری نیز مجلس کویت منحل شده بود.

گفتنی است که امیر کویت سال گذشته و ۱۱ مرداد نیز با صدور فرمانی دستور انحلال پارلمان این کشور را صادر کرده بود.

مجلس کویت علاوه بر قانونگذاری مسؤول نظارت بر عملکرد دولت هم هست اما تصمیم گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر کویت است و او اختیار انحلال مجلس را هم دارد.