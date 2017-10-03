سید مسعود میر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ضریب نفوذ اینترنت در استان سمنان ۵۷.۴۲ درصد است، ابراز داشت: با توجه به اینکه در روستاهای بالای ۱۰خانوار باید اینترنت پهن باند ارائه شود لذا بهمنظور جلوگیری از مهاجرت بیرویه و افزایش سرمایهگذاری، این امر در دستور کار قرار دارد و پوشش شبکه اینترنت در این روستاها تا سال آتی محقق خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر زمان برخورداری جنگل ابراز پوشش تلفن همراه، افزود: طبق آخرین جلسه با مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال، مقرر شد فرمانداری شاهرود نیروی منطقه را تأمین کند و از سوی دیگر در جلسه مشترک با اپراتورهای مختلف تلفن همراه بعد از تقسیم وظایف، تا حدود یک ماه آینده خروجی را برای همگان اعلام کنیم.
مدیرکل ارتباطات و فناوری استان سمنان در پاسخ به این پرسش که از یک هزار و ۷۰۰ اشتغال در نظر گرفتهشده چه میزان سهم شهرستانها خواهد بود، ابراز داشت: هنوز برش شهرستانی برای آن قائل نشدیم چراکه پتانسیلهای اشتغال در نقاط مختلف استان متفاوت است بهعنوانمثال گرمسار ۲۴ هزار دانشجو دارد لذا باید در راستای اشتغال این تعداد دانشجو برنامهریزی کرد.
میر رضایی ادامه داد: در شرق استان سمنان تعداد دانشجو کمتر اما ضریب محرومیت بالا است و اقدامات اجرایی کارآفرینی و اشتغال در اولویت قرار دارد لذا نمیتوان سهم شهرستانی برای میزان اشتغال در نظر گرفتهشده را منظور کرد، لذا در شاهرود با همکاری پارک علم و فناوری برگزاری دو استارت آپ وی کند که پیشنیاز اشتغالزایی است را با موضوع گردشگری و حقوق شهروندی در دستور کار قراردادیم.
وی بابیان اینکه حدود ۴۵ درصد جادههای اصلی استان سمنان تحت پوشش تری جی و فور جی تلفن همراه است، افزود: برای پوشش اینترنت در این محورها تعهدی نیست اما ضمن هماهنگیهای انجامشده با اپراتورهای مختلف، انتظار داریم تا پایان سال این میزان به ۵۰درصد برسد.
میر رضایی اضافه کرد: با ایجاد مرکز آپا در دانشگاه سمنان درواقع بحث امنیت شبکههای اینترنتی در کل استان را پیادهسازی و پدافند غیرعامل سایبری ماهیانه کارگاههایی در سطح مدیران و کارمندان برای حفظ امنیت در شبکههای مجازی برگزار میکند.
