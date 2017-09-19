تورم اتحادیه اروپا همچنان سیر نزولی دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی اروپا پیش بینی کرد نرخ تورم منطقه یورو در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش خواهد یافت.

در همین حال این نهاد پولی اروپا در برآورد خود اعلام کرد که قیمت ها در سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی ۹ دهم درصد روند نزولی خواهند داشت و این موضوع منجر می شود که نرخ تورم اتحادیه اروپا در سه ماه نخست سال آینده میلادی کمتر از ۲ درصد باشد.

همچنین پیش از این مقامات بانک مرکزی اروپا نرخ تورم ۲ درصد را برای این منطقه هدف گذاری کرده بودند؛ این در حالی است که قیمت ها در اوایل سال جاری میلادی در ۱۹ کشور عضو این اتحادیه با رشد قابل توجهی روبرو شده بود که در این میان افزایش قیمت مواد غذایی و نفت، سهم بسزایی را به خود اختصاص داد.

البته تحلیلگران بانک مرکزی اروپا اعلام کردند که در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی انتظار افزایش نرخ تورم در منطقه یورو می رود.

بر همین اساس، در اوایل ماه جاری میلادی بانک مرکزی اروپا در گزارش خود در مورد نرخ تورم این منطقه در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب میانگین تورم ۱.۵ درصد و ۱.۲ درصد را پیش بینی کرده بود.

بر پایه این گزارش انتظار می رود از جمله سیاست های بانک مرکزی اروپا، تزریق پول به اقتصاد این منطقه برای افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به ۲ درصد است؛ ضمن اینکه برنامه دیگر این بانک کاهش خرید ماهانه ۴۰ میلیارد دلار اوراق است.

از سویی دیگر انتظار می رود با کاهش خرید برنامه اوراق بهادر از سوی بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره از سوی این نهاد پولی کاهش پیدا کند.