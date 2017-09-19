نبض ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس گلستان کند می زند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسن نیا ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اکنون روند ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس نسبت به سال های گذشته کندتر شده، اظهار کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود بودجه ای یک و نیم میلیارد تومانی به این پروژه اختصاص داده شود که تا کنون یک ریال آن پرداخت نشده و از دستور کار دولت خارج شده است.

وی با بیان اینکه امسال یک و نیم میلیارد تومان دیگر برای این پروژه اعتبار اختصاص داده شده است، افزود: اعتبارات این پروژه ملی است و فعلا ردیف اعتبار استانی ندارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان گفت: کار ساخت پارک موزه از سال ۹۰ آغاز شده که تا قبل از سال ۹۲ بودجه ملی و استانی برای این پروژه اختصاص داده بودند.

وی با اشاره به اینکه این پروژه از سال ۹۲ به بعد کاملا ملی شد، تصریح کرد: کل اعتباری که تا کنون برای آن هزینه شد مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

حسن نیا اظهارکرد: تمام توان خود را برای ساخت مرکز فرهنگی متمرکز کردیم اما با تلاش های انجام شده تا کنون هیچ جوابی نگرفتیم و تمام وعده ها در حد یک قل باقی ماند.

وی تصریح کرد: اراده استان بر این است که وارد عمل شویم و این مرکز را بسازیم اما در نهایت منوت کردند به بودجه کشوری که باید توجه داشته باشیم ممکن است بودجه کشوری هیچ گاه به آن اختصاص داده نشود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان باغ موزه گلستان را کوچکترین مرکز فرهنگی در سطح کشور دانست و گفت: این مرکز در حد یک کاغذ باقی مانده و از سال ۹۰ تا کنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: نقطه ای که برای این مکز انتخاب شد اکنون برای مردم استان جزو مهمترین مرکز فرهنگی شناخته شده و این منطقه در سال ۸۵ توسط شورای گردشگری انتخاب شد که پشت این انتخاب یک تفکر بسیار روشن نهفته بود.

حسن نیا تصریح کرد: با هماهنگی های که سال گذشته صورت گرفت این اداره کل توانست تعداد ۳۰ کتاب را به چاپ برساند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ کتاب دیگر در سال جاری به چاپ می رسد، افزود: از این تعداد ۱۰ کتاب به مناسبت سوم خرداد رونمایی شد، ۹ کتاب در هفته دفاع مقدس رونمایی می شود و مابقی آن تا پایان سال جاری به چاپ خواهد رسید.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان با بیان اینکه ۱۳۱ شهید گمنام در ۵۰ نقطه استان وجود دارد، گفت: اکنون برای این شهدا در ۲۳ مکان یادمان ساخته شده و در ۴۳ مکان دیگر در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: سال گذشته مبلغ ۵۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک مردمی برای ساخت یادمان های شهدای گمنام جمع آوری شد.

بیش از دو هزار برنامه در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

حسن نیا با اشاره به اینکه در ایام هفته دفاع مقدس بیش از دو هزار برنامه در استان گلستان برگزار می شود که ۲۵۰ برنامه به صورت شاخص اجرا خواهد شد، تصریح کرد: این برنامه ها با رژه نیروهای مسلح در شهرستان های گرگان، آزادشهر، کردکوی و بندرترکمن آغاز خواهد شد که مدیریت این برنامه ها بر عهده سپاه خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار کرد: اجرای نمایش دفاع مقدس با نام خیال تو، یادوراه شهدای سرکلاته، رژه نیروهای مسلح، همایش یادگاران ماندگار دفاع مقدس، نمایشگاه دفاع مقدس، اکران فیلم دفاع مقدس، افتتاح پروژه های عمرانی، نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدارس، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهید و همایش نگاه تربیتی دفاع مقدس از «دیروز تا امروز»، برپایی ایستگاه های صلواتی فرهنگی افتتاح پروژه محرومیت زدایی غسالخانه، همایش مهدویت و ولایت، برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی و عصر شعر دفاع مقدس از جمله برنامه های این اداره کل است که در این ایام برگزار می شود.