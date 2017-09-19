به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کشاورزی و امورات مربوط به کشت پاییزه شهرستان هرسین امروز طی نشستی با مسئولان بررسی شد.

در این نشست خسرو شهبازی، مدیر کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، ضمن تشریح اهداف و برنامه های این اداره کل جهت توسعه و علمی سازی کشاورزی استان اظهار داشت: در آستانه سال زراعی جدید که از اول مهر ماه آغاز می‌شود برای کشت های پاییزه بذر و انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز برای کشاورزان استان کرمانشاه تدارک دیده شده است و مراکز جهاد کشاورزی بصورت مستمر در عملیات کاشت نظارت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: برای تأمین سوخت تراکتور و ماشین آلات کشاورزی هماهنگی و پیش بینی های لازم به عمل آمده و انشاءالله کاشت پاییزه با کمترین مشکل انجام خواهد شد.

در ادامه این نشست، امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین با تأکید بر سیاست های توسعه محور دولت در بخش کشاورزی بیان داشت: در حوزه کشاورزی شهرستان هرسین اقدامات خوبی در جهت تنوع، تعیین الگوی کشت و توسعه سیستم های آبیاری نوین صورت گرفته است و این اقدامات سبب شده که بیش از ۳۰ نوع محصولات کشاورزی در شهرستان هرسین تولید شود که از نظر کیفی و تولید در واحد سطح، شاخص می باشند.

فرماندار هرسین ضمن تأکید بر توسعه کشت های گلخانه ای به منظور همسویی با مدیریت منابع آب و افزایش بهره وری اظهار داشت: ۲ واحد گلخانه ای تولید محصولات خارج از فصل و تولید نشاء سبزی و سیفی جات در شهرستان هرسین در دست احداث می باشند که در صورت اتمام پروژه علاوه بر اشتغالزایی در منطقه و تولید محصولات با کیفیت در سود آوری اقتصادی بسیار مؤثر خواهد بود و رونق بخشیده به بخش کشاورزی از مصادیق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد.

بازدید از ۲۵ هکتار باغ انجیر و گل محمدی، یک هکتار باغ انگور داربستی و ۲ واحد گلخانه ای تولید محصولات خارج از فصل و تولید نشاء سبزی و سیفی جات از دیگر برنامه های این روز در شهرستان هرسین بود.

در جریان این بازدید سیروس نوروزی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان هرسین در تشریح خدمات ارائه شده و تقویت حوزه کشاورزی شهرستان هرسین ابراز داشت: به منظور احداث گلخانه تولید نشاء، سبزی و سیفی جات واقع در روستای برناج ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات با سود ۴ درصد به این واحد پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در راستای احداث باغ انجیر و گل محمدی واقع در مزرعه قریل شهر هرسین نیز به ازای هر هکتار ۷۵ میلیون ریال بصورت بلا عوض و ۷۵ میلیارد ریال دیگر بعنوان تسهیلات به آنان پرداخت شده است.

نوروزی در ادامه سخنانش ضمن اشاره به برگزاری کلاس های مختلف آموزشی به منظور توسعه کشاورزی شهرستان و افزایش سطح مهارت کشاورزان، باغداران، دامداران و زنبورداران اظهار داشت: به همین منظور در سال گذشته و ۶ ماهه ابتدای سالجاری بیش از ۲۰۰۰ نفر روز در کلاسهای آموزشی مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شرکت کرده اند.

نوروزی همچنین در خصوص ترویج مزایای کاشت انگور به‌صورت داربستی بیان داشت: به منظور ترویج کاشت انگور به روش داربستی در شهرستان هرسین برای باغداران کلاسهای آموزشی برگزار گردیده است.

وی در پایان تصریح کرد: برای کاشت هر هکتار انگور به روش داربستی ۶۰ میلیون ریال به‌صورت بلا عوض پرداخت می‌شود.