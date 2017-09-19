کشف لاشه پلنگ در باشت/ علت مرگ نامعلوم

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله هاشمی بعدازظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: لاشه این پلنگ نر را نیروهای محیط زیست در یکی از روستاهای شهرستان باشت پیدا کردند و آن به اداره محیط زیست باشت انتقال دادند.

وی علت تلف شدن این پلنگ را نامعلوم دانست و بیان کرد: لاشه به اداره دامپزشکی باشت انتقال می یابد تا در خصوص علت دقیق تلف شدن این پلنگ بررسی های لازم صورت گیرد.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد اضافه کرد: پس از بررسی های لازم علت تلف شدن این پلنگ بصورت مستند ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش لاشه یک قلاده پلنگ نیز در اطراف شهر سی سخت کشف شده بود.