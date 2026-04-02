  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

پیدا شدن لاشه موشک دشمن صهیونی-آمریکایی در باشت

باشت-معاون سیاسی، امنیتی و اجتناعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیدا شدن لاشه موشک دشمن صهیونی-آمریکایی در شهرستان باشت خبر داد.

فتاح محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیدا شدن لاشه موشک دشمن صهیونی-آمریکایی در باشت، اظهار کرد: این موشک پس از هدف‌گیری توسط سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی ایران منهدم و لاشه آن در روستای پیچاب شهرستان باشت پیدا شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است، افزود: تیم‌های کارشناسی و ارزیابان امنیتی به محل حادثه اعزام شده اند و جزئیات فنی و ابعاد کامل موضوع را در حال بررسی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد که پس از پایان بررسی‌ها، اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی اعلام می شود.

کد مطلب 6789748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها