فتاح محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیدا شدن لاشه موشک دشمن صهیونی-آمریکایی در باشت، اظهار کرد: این موشک پس از هدف‌گیری توسط سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی ایران منهدم و لاشه آن در روستای پیچاب شهرستان باشت پیدا شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است، افزود: تیم‌های کارشناسی و ارزیابان امنیتی به محل حادثه اعزام شده اند و جزئیات فنی و ابعاد کامل موضوع را در حال بررسی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد که پس از پایان بررسی‌ها، اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی اعلام می شود.