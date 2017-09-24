«ظریف» گزینه خروج از برجام را روی میز گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در گفتگو با «فرید زکریا» مجری شبکه تلویزیونی «سی ان ان»، به پرسش وی درباره این احتمال که آمریکا پایبندی ایران به تعهدات هسته ای را تایید نکند، اینگونه پاسخ داد: تایید برجام بخشی از توافقنامه نیست بلکه رویه ای است که در داخل آمریکا وجود دارد و این مسئله موجب رفع مسئولیت تعهد پذیری از ترامپ و دولت آمریکا در قبال برجام نمی شود چراکه تنها مرجع صاحب اختیار برای راستی آزمایی توافق هسته ای، آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در گفتگوی خود با فرید ذکریا، مجری مشهور س ان ان گفت که آمریکا در حال اثبات غیرقابل اعتماد بودن خود است.

بر اساس این گزارش، ظریف در پاسخ به اظهارات اخیر دونالد ترامپ و اعضای دولت وی تاکید کرد: من فکر می کنم آمریکا در ادامه اقدامات غیر منتظره ای که گاهی اوقات انجام می دهد ثابت کرد که غیر قابل اعتماد است.

وی همچنین در خصوص توافق هسته ای انجام شده میان ایران و قدرت های بزرگ افزود: این توافق یک قرارداد دوجانبه نیست و حتی یک معاهده چندجانبه هم نیست. این یک قطعنامه شورای امنیت است. و آمریکا عضو دائم شورای امنیت است. آنچه برای جامعه جهانی حائز اهمیت است این است که بتوانند روی حرف آمریکا به عنوان یکی از شرکای مذاکرات حساب کنند.

وزیر خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد: ایران در توافق هسته ای یک سری امتیازات مشخص گرفته و آمریکا هم یک سری امتیاز مشخص دیگر.

ظریف ادامه داد: ایران به خروجی این روند (بررسی پایبندی ایران از سوی کاخ سفید)، نگاه می کند و گزینه های خود را (مطابق با آن) بررسی می کند که یکی از آنها عقب نشینی از برجام و بازگرداندن برنامه هسته ای به سرعت قبل است.

با این حال وی تاکید کرد: این برنامه همچنان صلح آمیز باقی خواهد ماند اما دیگر محدودیت هایی را که ایران داوطلبانه پذیرفت، شامل نخواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به هراس افکنی که رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره بند موسوم به «غروب آفتاب برجام» به راه انداخته اند گفت: درباره محدودیت زمانی که در توافقنامه وجود دارد مذاکرات بسیار زیادی انجام شد چراکه ما معتقد بودیم نباید هیچ محدودیتی روی حقوق ایران اعمال شود به این دلیل که اگر ما همه ساز و کارها را می پذیریم که پذیرفتیم در این صورت ایران باید مثل سایر اعضای ان پی تی باشد. اما طرف دیگر در مذاکرات معتقد بود که باید یک مدت زمان طولانی تر وجود داشته باشد و ما در مورد این مدت زمان، به یک توافق حد وسط رسیدیم که مدت زمان آن ۱۰ سال است.

گفتنی است «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در سفر به نیویورک، یکی از بخش های اصلی مذاکرات خود با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را ابراز نگرانی از بند غروب آفتاب توصیف کرد.

این بند بازه زمانی رفع محدودیت های هسته ای ایران را مشخص می کند که شامل افزایش سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم بعد از ۱۰ سال و افزایش حجم اورانیوم کمترغنی شده بعد از ۱۵ سال است.

رژیم صهیونیستی مدعی است با پایان این بازه زمانی (که به زعم آنها کوتاه است)، ایران عملا به نقطه صفر باز می گردد و بار دیگر در مسیر ساخت بمب هسته ای قرار می گیرد!

حتی «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با «فاکس نیوز» از بند موسوم به غروب آفتاب برجام اعلام نارضایتی کرده و مدعی شد این توافق آنطور که لازم است برنامه هسته ای ایران را کند نمی کند.