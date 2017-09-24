احداث و تکمیل ۲۰۰ خانه روستایی با پرداخت کمک بلاعوض در شادگان 

نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر از احداث و تکمیل ۲۰۰ واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد ساکن روستاها خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تفاهم نامه مبادله شده فیمابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد برکت در سال جاری، ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان شادگان احداث و تکمیل می شوند.

معاون فرماندار شادگان با تأکید بر رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل پرداخت کمک بلاعوض سال ۹۶ اظهار داشت: واحدهای مورد نظر توسط کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شناسایی و ارزیابی شده و عملیات اجرایی به زودی آغاز خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه از دو هزار واحد مسکونی مربوط به استان خوزستان ، ۲۰۰ واحد به شهرستان شادگان اختصاص داده شده است اظهار داشت: بیشترین سهمیه در استان خوزستان به این شهرستان تعلق گرفته است .

آلبوغبیش یادآور شد: کمک های بلاعوض مورد نظر از محل بنیاد برکت و بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ تفاهم نامه از محل حساب ۱۰۰ امام ( ره ) تأمین می شود .



معاون فرماندار شادگان بیان داشت جامعه هدف و مشمولین این طرح متقاضیان واحدهای مسکونی فرسوده یا غیر مقاوم ، خانواده های محروم فاقد مسکن و متقاضیانی که از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی استفاده نموده و به دلیل عدم توانایی مالی ، قادر به تکمیل واحد خود نمی باشند را شامل می شود.