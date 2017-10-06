۳۴۰میلیارد ریال کالای قاچاق در کیش کشف شد/توقیف ۷لنج صیادی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم جهانبخش صبح جمعه در نشست خبری هفته ناجا با اصحاب رسانه، با تشریح برنامه های تدارک دیده شده در هفته ناجا اظهار کرد: وجه اصلی این هفته نقطه اتصال ناجا با سرمایه های اجتماعی است و اتفاق مبارکی است که مردم ضمن آگاهی از اقدامات پلیس، برای مشارکت در حفظ و ایجاد امنیت با نیروی انتظامی همکاری می کنند.

وی به شعار هفته ناجا «پلیس برای امنیت – امنیت برای همه» اشاره کرد و گفت: آرامش شفاف ترین وجه امنیت و محصول و خروجی آن است، امنیت محصول صد درصدی ناجا نیست بلکه محصول کارکردی تمام نهادهای اجتماعی به ویژه نهاد تاثیر گذار خانواده است.

جهانبخش امنیت را نبود تهدید در هر حوزه ای عنوان کرد و گفت: برای ایجاد امنیت عمومی و اجتماعی و دور کردن تهدید از جامعه باید تمامی مردم و نهادها با هم همکاری کنند.

فرمانده انتظامی ویژه کیش رضایت شهروندان در امنیت اجتماعی را با اهمیت خواند و افزود : مرز امنیت اجتماعی رضایت شهروندان است و تحقق آن با رفتارها و کنش های مناسب ما عملیاتی می شود.

وی ایجاد رضایتمندی در مردم را مهمترین خواسته پلیس دانست و گفت: مردم علاقه زیادی به مشارکت دارند و نقش رسانه را به عنوان گروه مرجع اجتماعی در جلب مشارکت و رضایت مردم اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: افزایش ۱۰۳ درصدی کشف مواد مخدر، افزایش ۷۹درصدی افزایش کشف و دستگیری جرایم سازمان یافته و دستگیری اکثر به اتفاق مجرمان سابقه دار و معرفی به مراجع قضایی کشف یک کامیون حامل لوازم سرقتی در محوطه بازیافت و دستگیری سارقین و مال خرها و همچنین ۵۲ درصد کاهش سرقتهای مهم و افزایش ۲۹ درصد آمار کشف سرقتهای خرد از دیگر اقدامات نیروی خدوم پلیس کیش طی ۶ ماه گذشته بوده است.

وی با ابراز تأسف از افزایش ۹.۵ درصد تصادفات در کیش دستور سختگیری های قانونی برای پلیس راهور در مورد افراد متخلف رانندگی که موجبات وارد شدن خدشه به برند ترافیکی کیش می شوند را از دیگر اقدامات پلیس کیش دانسته و از توقیف بیش از ۱۲۰۰ خودرو متخلف در ۶ ماهه گذشته یاد کرد.

جهانبخش در ادامه از کشف ۳۴۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق و دستگیری ۶۷ قاچاقچی خبر داد و گفت: از ۱۵ لنج باری متخلف که در مسیر گذر دریایی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد بنادر کشور حمل می شد این کالاها کشف شد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری دریادلان دریابانی کیش توانستند ۷۵ فروند شناور صیادی غیر مجاز ایرانی و ۷ فروند لنج صیادی خارجی با بیش از ۷ تن صید ماهی قاچاق و غیرمجاز در آبهای نیلگون خلیج فارس توقیف و تحویل مقامات قضایی دهند.

وی اولویت‌های پلیس کیش برای ۶ ماهه دوم را تجدید مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، سختگیری در حوزه ترافیکی و رانندگی کیش، مبارزه با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی و تامین امنیت و آسایش مردم عنوان کرد و افزود: کیش امن ترین شهر و نقطه جهان است شهری مدرن با الگوهای ایرانی اسلامی با آرامش و امنیت بی نظیری برخوردار است.

فرمانده انتظامی ویژه کیش با اشاره به امنیت حاکم در جزیره کیش گفت: امروز تلاش پلیس حاکمیت ارزش های اسلامی، کارآمدی بالا، هوشمندی،پاسخگویی، مردم داری، مشارکت هماهنگی، پیشگیری از جرائم اجتماعی، قانونگرایی پلیس و ترویج فرهنگ شهادت است.

جهانبخش با بیان اینکه ما کلیه قاچاقچیان و افراد توزیع کننده را در کیش شناسایی و دستگیر کردیم اظهار داشت: این باند ها بطور کلی در جزیره کیش متلاشی و منهدم شدند و در حال حاضر همه آنها با حکم قطعی مقام قضایی، در زندان بسر می برند.

وی با تاکید بر کاهش سرقت های مهم، مواد مخدر و مهار آن در جزیره کیش گفت: نبود جرائم سازمان یافته و امنیت اجتماعی حاکم در این جزیره، سبب شده تا کیش امن ترین نقطه ایران و جهان باشد.

کشف ۱۸۲ کیلوگرم مواد مخدر در ۶ ماهه نخست سال

سرهنگ رحیم جهانبخش از کشف ۱۸۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه بندرگاه دریابانی کیش در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

فرمانده انتظامی کیش با تاکید بر اینکه یکی از خطوط قرمز پلیس بحث مواد مخدر و برخورد جدی با سوداگران مرگ است از افزایش دو برابری کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت : با وارد کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان برخورد جدی می کنیم.

وی یکی از مطالبات اصلی مردم را مقابله با این پدیده شوم دانست و گفت : اعتیاد به مواد مخدر نقطه آغازی برای ارتکاب به سایر جرایم است و پلیس در راه مبارزه با مواد مخدر از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری با کارت های عابر بانک اجاره ای

جهانبخش از شناسایی و دستگیری یک باند کلاهبرداری با کارت های عابر بانک اجاره ای با ترفند و شگردهای خاص، توسط پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.

فرمانده انتظامی ویژه کیش در تشریح این خبر گفت: این افراد که ترکیبی از زن و مرد بوده اند با شناسایی افراد صاحب نام در کشور و همچنین جزیره کیش، با ترفند و شگردهای خاص اقدام به کلاهبرداری می کردند که توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند.

وی در ادامه از اجرای ۸۰ برنامه در هفته ناجا خبر داد و اظهار داشت: امحا ۱۱۰ کیلوگرم از مواد مخدر کشف شده ، برگزاری صبحگاه مشترک ، آموزش همگانی در مساجد و مراکز آموزشی، نشست با گروههای مرجع اجتماعی ، نشست با هیات های مذهبی ، دانشگاهیان و معتمدان و بزرگان از دیگر برنامه های این هفته است.

گفتنی است، این نشست با حضور روسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، جانشین پایگاه دریابانی، رئیس پلیس فتا، رئیس پلیس پاوا، سرپرست راهنمایی و رانندگی، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.