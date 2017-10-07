تهدید ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد

اکبر کمیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا تهدیدات ترامپ در حوزه برجام، توانسته بر روابط بانکی ایران با دنیا اثرگذار باشد، گفت: خیر این موضوع صحیح نیست.

وی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند که مذاکرات بانکهای بزرگ با ایران متوقف شده است؟ افزود: خیر این صحت ندارد و مذاکرات بانکهای بزرگ با ایران در جریان است.

وی ادامه داد: به تازگی هم خط‌های اعتباری و فاینانس‌هایی که برای ایران گشایش شده، از سوی بانکهای بزرگ دنیا در حال فراهم شدن است و این طور نیست که تهدیدات ترامپ اثرگذار بوده باشد.