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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به مهر؛

تهدید ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد

تهدید ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تهدید ترامپ، نتوانسته بانکهای بزرگ دنیا را از ادامه همکاری با ایران منصرف کند،گفت:خط‌های اعتباری اخیر را بانکهای بزرگ برای ایران باز کردند.

اکبر کمیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا تهدیدات ترامپ در حوزه برجام، توانسته بر روابط بانکی ایران با دنیا اثرگذار باشد، گفت: خیر این موضوع صحیح نیست.

وی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند که مذاکرات بانکهای بزرگ با ایران متوقف شده است؟ افزود: خیر این صحت ندارد و مذاکرات بانکهای بزرگ با ایران در جریان است.

وی ادامه داد: به تازگی هم خط‌های اعتباری و فاینانس‌هایی که برای ایران گشایش شده، از سوی بانکهای بزرگ دنیا در حال فراهم شدن است و این طور نیست که تهدیدات ترامپ اثرگذار بوده باشد.

کد مطلب 4106217

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