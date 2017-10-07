مسجد بیرون ابرکوه مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، مجاهد کرباسی اظهار داشت: مسجد بیرون ابرکوه مربوط به دوران تاریخی پس از اسلام است و در کنار شهر تاریخی ابرکوه واقع شده که بنای اولیه آن از قدیمی‌ترین مساجد ایران به شمار می رود و در سال ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۷۰ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی افزود: بنابر منابع معتبر، این مسجد قدمگاه علی بن موسی الرضا (ع) امام هشتم شیعیان در سفر تاریخی ایشان از مدینه به مرو است.

کرباسی از جمله موارد مرمتی انجام شده در مسجد بیرون ابرکوه را شامل اجرای کف‌سازی و استحکام بخشی بنا، کاهگل بدنه به صورت ته کش و روکش و اجرای شرفی برشمرد.

به گزارش مهر، ابرکوه که در گویش عامه از آن به ابرقو نیز یاد می‌شود، یکی از شهرستان های تاریخی استان یزد است که تعدادی از مشهورترین آثار تاریخی آن عبارتند از سرو ۴۵۰۰ ساله، گنبدعالی، مسجد جامع ابرکوه، خانه صولت، مناره های نظامیه، آرامگاه عزیزالدین نسفی و خانه آقازاده.