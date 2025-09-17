ساماندهی محوطه بنای تاریخی مسجد بیرون ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قدیریان گفت: مسجد بیرون ازجمله آثار تاریخی و شاخص شهرستان ابرکوه بوده که در حاشیه این شهر واقع‌شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه افزود: پروژه محوطه‌سازی مسجد بیرون ابرکوه، به صورت مشارکتی توسط شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ابرکوه در حال انجام است و اجرای آجر فرش کف پیرامون بنا با ملاط گل و همخوان با بنا و کاه‌گل پشت‌بام و کاه‌گل بدنه ازجمله اقدامات اجرایی پروژه است.

قدیریان بیان کرد: سادگی بنای مسجد بیرون که به منزلگاه امام رضا (ع) معروف است، باعث اجرای مرمت و ساماندهی بدون دخل و تصرف و همخوان با بنا و به منزله طول عمر بنا است.

وی ادامه داد: مسجد بیرون از نوع مساجد دو ایوانی است. ایوان غربی به گنبد خانه‌ای راه دارد که از داخل آن مربع و از خارج نیم‌دایره است، ضخامت دیوارهای این قسمت در برخی جاها بیش از ۱۷۰ سانتی‌متر است ایوان شرقی کوچک‌تر است و تنها ورودی مسجد در حال حاضر در جبهه شمالی از طریق اتاقی با ایوان غربی باز می‌شود.

مسجد بیرون شهرستان ابرکوه متعلق به اوایل دوره اسلامی بوده و در سال ۱۳۷۷ به شماره ۲۱۷۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.