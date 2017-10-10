نیروی انتظامی در انجام وظایف وتحقق اهداف خود عملکردمطلوبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، به مناسبت هفته نیروی انتظامی اعضای شورای شهر به همراه سرپرست شهرداری سنندج با معاون اجتماعی نیروی انتظامی و فرمانده راهور استان کردستان دیدار کردند.

سرپرست شهرداری سنندج در این دیدارضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: حضور نیروی های انتظامی درسطح شهرهمواره مایه دلگرمی شهروندان و یادآور آرامش و امنیت است.

علی رضا کاظمی بیان کرد : شعار حافظ جان و مال و ناموس شهروندان یکی از شعارهای کلیدی نیروی انتظامی است که با تلاش شبانه روزی نیروهای خدوم انتظامی این شعار تحقق یافته است.

وی اظهارداشت : ایجاد رابطه گرم و صمیمی نیروی انتظامی با مردم و همچنین برنامه ریزی صحیح و مدون باعث شده است که نیروی انتظامی بتواند در انجام وظایف وتحقق اهداف و برنامه های خود بخوبی عمل کند.

سرپرست شهرداری سنندج ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم، برقراری امنیت در سطح جامعه، مبارزه با مواد مخدر، انجام فعالیت های فرهنگی وتامین امنیت مرزها از جمله اقدامات مثبت وشاخص نیروی انتظامی است.

کاظمی بیان کرد: مجموعه شهرداری در راستای ارائه خدمات بهتر وشایسته تر به شهروندان آماده هرنوع همکاری با نیروی انتظامی است و امیدواریم در سایه تعامل و همفکری این دو دستگاه که بیشترین ارتباط را با مردم دارند بتوانیم موجبات توسعه، رفاه، آرامش و امنیت سطح شهر را فراهم کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج هم با بیان اینکه نیروی انتظامی یکی از دستگاهای است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد، عنوان کرد: خوشبختانه مجموعه شهرداری و شورای شهر تعامل و همفکری لازم را با مجموعه نیروی انتظامی را دارند و قطعا در سایه این تعامل و همفکری می توان خدمات شایسته ای را به مردم ارائه کرد.

جلال شریعتی افزود: در سایه تدبیر و عملکرد مثبت دستگاه های امنیتی و انتظامی، استان کردستان یکی از استان های است که از بیشترین امنیت برخوردارند.

وی عنوان کرد : هرچه جامعه ما از آرامش و امنیت بالای برخوردار باشد زمینه بسیاری از فعالیتها نظیر فرصت های سرمایه و ارتقاء صنعت گردشگری مهیا می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه نیروی انتظامی برای رسیدن به تمامی اهداف و برنامه های خود نیازمند تعامل و همکاری شهروندان است گفت : شهروندان باید نیروی انتظامی را در ایجاد امنیت و آرامش در سطح جامعه یاری کنند.

شریعتی از زحمات و تلاش های تمامی پرسنل نیروی انتظامی استان تشکر کرد و گفت : امیدواریم با برنامه ریزی صحیح و مدون بتوانیم شور ونشاط در سطح شهر ایجاد کنیم.

گفتنی است،در این دیدار اعضاء شورای شهر برخی از مشکلات شهروندان را با فرماندهان انتظامی استان در میان گذاشتند.