اولین حضور خارجی فیلم کوتاه «پایان» در آلبانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، اولین حضور جهانی فیلم کوتاه «پایان» به کارگردانی سعید نقویان در جشنواره تیرانای آلبانی رقم می خورد.

این جشنواره امسال در تاریخ ۳ الی ۱۱ نوامبر پانزدهمین دوره خود را برگزار می کند.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «پایان» آمده است: آیا ماهی به جهان پایان خواهد داد؟

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: سعید نقویان، مدیر فیلمبرداری: امین باقری، تدوین و صداگذاری و جلوه های ویژه کامپیوتری: میدیا کیاست، طراح صحنه: خورشید عالمی، طراح پوستر: صدف نکویی و پیام معنوی، دستیار فیلمبردار: بهرام خواجه ملک، مدیر تولید: پریسا صحبتی، تهیه کننده: سعید نقویان.