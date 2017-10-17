به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خاویر سیرا به عنوان برنده جایزه اسپانیایی پلانتا ۲۰۱۷ انتخاب شد. او این جایزه را برای نوشتن کتاب «آتش نامریی» در بارسلونا دریافت کرد.

این نویسنده پرفروش و خالق رمان‌های تاریخی دومین جایزه گران ادبی جهان را پس از نوبل ادبیات، برای نوشتن داستانی شعرگونه درباره آخرین شام مسیح از آن خود کرد.

وی که زمانی مجری رادیو و تلویزیون بود بیش از سه میلیون نسخه از کتاب‌هایش را در سراسر جهان به فروش رسانده که «شام مخفی» از جمله آنهاست. او می‌گوید برای نوشتن این رمان یک شب را تنها در هرم خئوپس گذارند.

خاویر سیرا با دریافت این جایزه نام خود را در فهرست دریافت کنندگان این جایزه باارزش ثبت کرد. او که سال‌هاست به عنوان «دن براون اسپانیا» شناخته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین نویسندگان اسپانیایی زبان جهان است.

در «آتش نامریی» داستان با ورود یک متخصص دانشگاه دوبلین به مادرید شروع می‌شود که قرار است به گروهی قوی از دانشگاهیانی بپیوندد که درباره «جام مقدس» تحقیق می‌کنند.

این کتاب امسال از میان ۶۳۴ عنوان کتاب انتخاب شده است که رکوردی در این جوایز بوده است.

این جایزه معتبر به ارزش ۶۰۱ هزار یورو یک جایزه ادبی اسپانیایی است که از سال ۱۹۵۲ توسط کمپانی پلانتا یکی از موسسات فرهنگی و نشر در اسپانیا بنیانگذاری شده است.

جایزه پلانتا پس از نوبل گران‌ترین جایزه ادبی جهان است و به برنده خود ۶۰۱ هزار یورو تنها برای یک کتاب نویسنده اهدا می‌کند.

این جایزه از سال ۱۹۷۴ به برنده دوم خود نیز یک جایزه ۱۵۰ هزار یورویی اهدا می‌کند. برنده دوم امسال کریستینا لوپز باریو برای رمانی با عنوان «مه در تنگیر» بود.

خاویر سیرا ۴۶ ساله و روزنامه نگار است. او سردبیر مجله ماهانه ادبی است و در تولیدات فرهنگی رادیو و تلویزیون همکاری دارد.

رمان «شام مخفی» او در سال ۲۰۰۶ در راس کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز قرار گرفت و در ۴۲ کشور منتشر شد. «بانوی آبی پوش» وی نیز سال ۲۰۰۷ منتشر شد.