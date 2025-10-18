به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال پایس، خوان دل وال با رمان «ورا، یک داستان عاشقانه» برنده جایزه پلانتا ۲۰۲۵ شد و آنجلا بانزاس با «وقتی باد صحبت میکند» به عنوان برنده دوم انتخاب شد.
در مراسم شام ادبی که چهارشنبه شب پیش در موزه ملی هنر کاتالونیا برگزار شد، برندگان جوایز امسال پلانتا معرفی شدند. این مراسم با حضور یولاندا دیاز معاون رئیس جمهور، جوردی مارتی وزیر فرهنگ و چهرههای فرهنگی کاتالونیا برگزار شد.
خوان دل وال، برنده جایزه امسال که اثرش را با نام مستعار الویرا تورس منتشر کرده، اثر خود را رمانی از عشق واقعی به تمام معنا توصیف کرد و گفت باور دارد انسان وقتی ترس از اشتباه کردن را از دست میدهد، یاد میگیرد آزاد باشد.
آنجلا بانزا، فینالیست این رقابت نیز در سخنان خود از رمانش به عنوان داستانی بسیار یاد کرد که بر اساس خاطرهای از دوران کودکی وی شکل گرفته که شیوه دیدن، احساس کردن و قدردانی از زندگی را در او شکل داده است.
این مراسم بیش از ۱۰۰ نویسنده از انتشارات مختلف و نیز نمایندگان برجستهای از دیگر حوزههای فرهنگی، تجاری، سیاسی و اجتماعی، هم از بارسلونا و هم از بقیه اسپانیا را گرد هم آورد.
خوان آنخل دل وال (متولد ۵ اکتبر ۱۹۷۰، مادرید) نویسندهای اسپانیایی است که به عنوان فیلمنامهنویس، کارگردان، مجری و تهیهکننده رادیو و تلویزیون فعالیت میکند. او در رسانههایی مانند رادیو ملی اسپانیا، تلویزیون اسپانیا، کانال ۹، آنتنا ۳ و تلهچینکو کار کرده و به مدت ۴ سال همراه همسرش نوریا روکا در کانال ملودیا افام، برنامه «بهترین اتفاقی که میتواند برایت بیفتد» را اجرا کرده است. سال ۲۰۱۹، او جایزه پریماورا را برای رمان «کاندلا» دریافت کرد که داستان زنی میانسال را روایت میکند که همراه مادربزرگ و مادرش یک کافه محلی را اداره میکند. در ژانویه ۲۰۲۱، او رمان «دلپارایسو» را منتشر کرد؛ رمانی درباره جزئیات شهرنشینی لوکس که طبق گفته نشریه ادبی «زندا» او را به یکی از نویسندگان برجسته معاصر بدل کرده است.
هیئت داوران پلانتا متشکل از لوز گاباس، پره گیمفرر، اوا گینر، کارمن پوساداس و بلن لوپز، که به عنوان دبیر رأیگیری هیئت داوران فعالیت میکرد، برندگان این دوره را انتخاب کردند. این دوره که هفتاد و چهارمین دوره اهدای جایزه پلانتا بود از میان تعداد بیسابقه ۱۳۲۰ اثر از نقاط مختلف جهان برندگان خود را برگزید.
جایزه رمان پلانتا جایزهای به ارزش یک میلیون یورو برای اثر برنده و ۲۰۰ هزار یورو برای اثر دوم هر سال در میان آثار اسپانیایی زبان از سراسر جهان به انتخاب برنده میپردازد.
دیگر رمانهای فینالیست جایزه پلانتا عبارت بودند از:
«همه میخندند» نوشته نوئلیا اسپینار
«شبح» نوشته سالوا روبیو
«به دلیل تقصیر بزرگش»، اثر مائورو کورتی
«مردن از عشق چندان آسان نیست» نوشته الویرا تورس (نام مستعار)
«آیا ماه زیبا نیست؟» نوشته سلین نوکتیس (نام مستعار)
«زولتار جادوگر، دزد دریایی رابرتز و یک رمان وسترن»، اثر کیث آسترا (نام مستعار)
«رنگ باران»، اثر سوفیا گارسیا (نام مستعار)
«مرگ الهه» نوشته خوزه آنتونیو آریزا
«سرنوشت روی صفحه ساعت» نوشته انریکه آلخاندرو سانتویو کاسترو
«جایی که نامها نوشته میشوند» اثر بلانکا مونتویا لاندا
امسال آثار به دو شکل در این رقابت شرکت کردند: ارسال سنتی نسخه چاپی از طریق پست به دفتر مرکزی برای ۳۳ اثر و ارسال دیجیتال از طریق وبسایت، با ۱۲۸۷ نسخه. این میزان مشارکت، علاقهای را که این جایزه در دنیای ادبیات اسپانیاییزبان ایجاد میکند، تأیید میکند.
در رقابت امسال ۶۸۷ کتاب از اسپانیا، از آمریکای جنوبی ۳۷۸ عنوان با سهم اصلی از آرژانتین، از آمریکای شمالی ۱۶۱ عنوان، از آمریکای مرکزی ۴۱ عنوان، از اروپا (به جز اسپانیا) ۳۶ عنوان و بقیه عناوین از دیگر نقاط دنیا شرکت کرده بودند.
