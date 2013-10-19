نویسنده اسپانیایی جایزه پلانتا را به خانه برد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هیسپانیک نیوز، کلارا سانچز نویسنده مادریدی، پنج شنبه به عنوان برنده شصت و ششمین جایزه پلانتا انتخاب شد.

او این جایزه 601 هزار یورویی را (813 هزار دلار) برای نوشتن رمانی با عنوان «آسمان بازگشته است» دریافت کرد.

سانچز تاکنون از اسم مستعار خوزه کالوینو برای انتشار آثارش استفاده می کرد و هویتش مدتها پنهان بود.

اين مراسم در بارسلونا و با حضور نمایندگانی از انتشارات پلانتا به عنوان اهدا کننده این جایزه و چهره‌هاي فرهنگي اسپانيا برگزار شد.

آنگلس گونسالس سينده وزير فرهنگ سابق كاتالونيا که از اسم مستعار سالوادور دوران برای انتشار آثارش استفاده می‌کرد، نیز برای نوشتن رمان «بچه خوب» به عنوان برنده دوم این رقابت انتخاب شد.

رمان برنده این دوره با تمرکز بر یک چهره مد نوشته شده که کشف می کند کسی می‌خواهد او کشته شود و این برای او به کابوس زندگی‌اش بدل می شود.

گروه داوری این رمان را از میان 478 اثر شایسته این جایزه دانست. آلبرتو بلکوآ، خوان اسلاوا گالان، پییر گیمفرر، کارمن پوساداس، روزا روهاس، آنگلس کازا، و امیلی روسالس گروه داوری امسال این جایزه را تشکیل داده بودند.

كلارا سانچز 58 ساله نویسنده اسپانیایی و متولد گوآدالاخاریای مکزیک است. او نویسنده 11 عنوان رمان است که جدیدترینشان برایش این جایزه را به همراه آورد. آثار او الهام گرفته از آثار نویسندگانی چون یوکیو میشیما و آندرزیج سسیپیورسکی است. او در سال 2000 موفق به دریافت جایزه آلفاگورا شد و آثارش در آمریکای لاتین به صورت گسترده منتشر شده است. این نویسنده اسپانیایی در سال 2010 جایزه نادال را دریافت کرد که رمانی روانشناختی درباره یک جمهوریخواه اسپانیایی است .

این جایزه معتبر به ارزش 601 هزار یورو یک جايزه ادبي اسپانيایی است که از سال 1952 توسط كمپاني پلانتا يكي از موسسات فرهنگي و نشر در اسپانيا بنيانگذاري شده است.