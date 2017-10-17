هدف گذاری ۵ساله برای افزایش صادرات سنگ کشور به ۲میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ محلات و نیمور اظهار داشت: انجمن سنگ به تازگی حرکت های خوبی را آغاز کرده و برنامه ای را ارائه داده که تولید سنگ را هدفمند خواهد کرد تا در یک برنامه پنج ساله صادرات را به دو میلیارد دلار برسانیم.

وی افزود: نقش اصلی را در این طرح شهرستان محلات دارد و می توان گفت برگزاری نمایشگاه هایی مثل نمایشگاه سنگ محلات از اقدامات خوبی است که می تواند در رشد و شکوفایی این صنعت نقش مهمی ایفا کند، چرا که پایه و اساس این رشد فراهم شده است.

رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: امروزه ضعف ما حضور در بازارها است و اصولا این دولت ها هستند که حضور در بازارها را مشخص می کنند و این مساله باید به نحو مطلوب ساماندهی شود.

بهرامن خاطرنشان ساخت: همچنین انجمن سنگ ایران باید بیشتر در این زمینه فعالیت کند تا بتوانیم مسیر را برای راهیابی به سمت بازاریابی جهانی با همکاری دولت هموار کنیم و این از موارد در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: در این رابطه ما نیاز به آموزش داریم که در این آموزش بسیاری از مسائل تبیین خواهد شد، چرا که وقتی کشور دچار رکود نبود بازاراهای ما اشباع شده بود و امروز با یک تلنگر رکود شرایط به هم می ریزد.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: باید ضعف های ما ریشه یابی شود و در حال حاضر ضعف ما در بازار است که نمی توانیم شرایط مطلوبی داشته باشیم و اگر ما در بازارهای خارجی حضور داشتیم قطعا اینگونه صنایع ما فلج نمی شدند.

بهرامن اضافه کرد: شواهد گواهی بر ناتوانی ما در عرضه تولیدات و محصولات است که موفقیت در این امر نیازمند تعامل بخش دولتی و خصوصی است و این تقاضا را بخش خصوصی به عنوان متولی بخش معدن دنبال کند تا به هدف خود که فعال سازی بخش خصوصی در صنعت است برسیم.

رئیس خانه معدن ایران افزود: صنعت سنگ امروز نسبت به سایر صنایع معدنی نیازمند کمک بیشتری است، چرا که پتانسیل آن را دارد که سرمایه گذاری های بزرگی در آن انجام شود، بنابراین بایستی برای این بخش برنامه و استراتژی خاص آن را تعریف کنیم تا بتوانیم به افق صادرات دو میلیارد دلاری برسیم.