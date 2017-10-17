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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری:

۴۵ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری ارائه شد

۴۵ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری ارائه شد

شهرکرد- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۵ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری ارائه شد.

جواد کارگران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۵ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری ارائه شد، اظهار داشت: این تعداد عنوان کتاب از سوی ۴۰۰ ناشر در این نمایشگاه بزرگ کتاب ارائه شده است.

وی عنوان کرد: در نمایشگاه بزرگ کتاب چهارمحال و بختیاری ۳۷۵ ناشر کشوری و ۲۵ ناشر استانی حضور دارند.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کتاب های ارائه شده در این نمایشگاه کتاب از جدیدترین کتاب های چاپ شده توسط ناشران کشوری است.

تمهیدات ویژه برای خرید کتاب در نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این نمایشگاه  تا ۲۹ مهرماه در محل نمایشگاه های بین المللی شهرکرد برپا است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تمهیدات ویژه برای خرید کتاب در این نمایشگاه اندیشیده شده است، اظهار داشت: کتاب های این نمایشگاه با تخفیف ارائه می شوند.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: استقبال از این نمایشگاه در حال حاضر بسیار خوب گزارش شده است.

کد مطلب 4117097

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