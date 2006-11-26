بی توجهی به ادبیات رکود جدی سینمای کشور را در پی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر ، وی مفهوم واقعی توسعه را توسعه مغزها و روابط انسانی میان آنها درجامعه دانست و خاطرنشان کرد : برای خلق آثار فاخر نیازمند به توسعه ذهنی در تمامی سطوح بخصوص در میان هنرمندان هستیم .



رئیس حوزه هنری ازلزوم تغییر درشیوه های تعامل با نسل جوان به عنوان نیاز اساسی جامعه امروزیاد کرد و گفت : این گونه روابط باید خارج ازتحکم و سرشار از نشاط و شادابی رقم خورد .



بنیانیان ازحرکت جدید حوزه هنری درپرداختن به قصه و رمان به منظورغنا بخشی به این حوزه خبر داد و گفت : جایگاه هنرمند به عنوان حلقه واسطی میان مردم و مسئولین ، جایگاه خطیری است که نیازمند توجه جدی در تمامی حوزه هاست .



وی ازآغازترجمه آثارفاخر ایرانی به زبانهای متعدد به عنوان حرکت و ایده ای نو یاد کرد و گفت : روح بشردرتمامی ملل در تقاضای اثر فاخر است ولی باید سعی کرد با ممارست و پژوهش و اندیشه غنای آثار فاخر را روز به روز افزایش داد .



وی که در جمع هنرمندان پیشکسوت و جوان هرمزگانی در بندرعباس سخن می گفت ، اظهار داشت : باطن بسیاری از مشکلات جامعه را ناشی از معضلات فرهنگی آن جامعه دانست و افزود : وظیفه و حس یک هنرمند باید در جهت برداشتن مشکل از دوش جامعه باشد و مبنای حرکت خود را بر آن قرار دهد .

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