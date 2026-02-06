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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

طاهری: فشار اقتصادی و تهدید نظامی تلاشی برای ضربه به عزت ملی است

طاهری: فشار اقتصادی و تهدید نظامی تلاشی برای ضربه به عزت ملی است

کاشمر- امام‌جمعه کاشمر فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی را بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری امروز در خطبه‌های نماز جمعه کاشمر، که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد،اظهار کرد: دشمن اصلی ملت ایران، ایالات متحده آمریکاست که با تمام توان به دنبال بهره‌برداری از منابع کشور و تحمیل اراده خود بر جمهوری اسلامی است.

امام جمعه کاشمر با اشاره به تحرکات و آرایش نظامی اخیر آمریکا در منطقه افزود: ناوهای جنگی و اعلام آمادگی نظامی، صرفاً یک جنگ روانی برای وادار کردن ایران به تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروعی همچون محدودسازی برنامه موشکی، غنی‌سازی و قطع حمایت از محور مقاومت است که این راهبرد با شکست مواجه است.

وی با تأکید بر موضع مقتدرانه ایران در مذاکرات تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها در چارچوب پرونده هسته‌ای و از موضع عزت و اقتدار پای میز مذاکره می‌نشیند و هرگونه تلاش برای کشاندن موضوعات دفاعی و موشکی به مذاکرات، نقض آشکار استقلال کشور است که با شعار حسینی «هیهات منا الذله» سازگاری ندارد.

طاهری خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد در صورت هرگونه تجاوز، با بهره‌گیری از توانمندی‌های دفاعی خود، تمامی منافع منطقه‌ای دشمن از جمله ناوهای مستقر در تیررس را هدف قرار دهد و هزینه سنگینی بر متجاوز تحمیل کند.

امام جمعه کاشمر با اشاره به فشارهای معیشتی و اقتصادی موجود، اتحاد و انسجام داخلی را اصلی‌ترین سلاح ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش دارد از مشکلات اقتصادی به عنوان ابزاری برای ایجاد نارضایتی و شکاف اجتماعی استفاده کند، اما ملت ایران بارها ثابت کرده است که سختی‌های اقتصادی خللی در پایبندی او به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایجاد نمی‌کند.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به قشر جوان، تکمیل پروژه‌های عمرانی و مسکن را سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور دانست و از تلاش‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در خنثی‌سازی اغتشاشات اخیر تشکر کرد

کد مطلب 6741135

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