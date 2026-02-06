طاهری: فشار اقتصادی و تهدید نظامی تلاشی برای ضربه به عزت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری امروز در خطبههای نماز جمعه کاشمر، که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد،اظهار کرد: دشمن اصلی ملت ایران، ایالات متحده آمریکاست که با تمام توان به دنبال بهرهبرداری از منابع کشور و تحمیل اراده خود بر جمهوری اسلامی است.
امام جمعه کاشمر با اشاره به تحرکات و آرایش نظامی اخیر آمریکا در منطقه افزود: ناوهای جنگی و اعلام آمادگی نظامی، صرفاً یک جنگ روانی برای وادار کردن ایران به تسلیم در برابر خواستههای نامشروعی همچون محدودسازی برنامه موشکی، غنیسازی و قطع حمایت از محور مقاومت است که این راهبرد با شکست مواجه است.
وی با تأکید بر موضع مقتدرانه ایران در مذاکرات تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها در چارچوب پرونده هستهای و از موضع عزت و اقتدار پای میز مذاکره مینشیند و هرگونه تلاش برای کشاندن موضوعات دفاعی و موشکی به مذاکرات، نقض آشکار استقلال کشور است که با شعار حسینی «هیهات منا الذله» سازگاری ندارد.
طاهری خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد در صورت هرگونه تجاوز، با بهرهگیری از توانمندیهای دفاعی خود، تمامی منافع منطقهای دشمن از جمله ناوهای مستقر در تیررس را هدف قرار دهد و هزینه سنگینی بر متجاوز تحمیل کند.
امام جمعه کاشمر با اشاره به فشارهای معیشتی و اقتصادی موجود، اتحاد و انسجام داخلی را اصلیترین سلاح ملت ایران در برابر توطئههای دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش دارد از مشکلات اقتصادی به عنوان ابزاری برای ایجاد نارضایتی و شکاف اجتماعی استفاده کند، اما ملت ایران بارها ثابت کرده است که سختیهای اقتصادی خللی در پایبندی او به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی ایجاد نمیکند.
وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به قشر جوان، تکمیل پروژههای عمرانی و مسکن را سرمایهگذاری راهبردی برای آینده کشور دانست و از تلاشهای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در خنثیسازی اغتشاشات اخیر تشکر کرد
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