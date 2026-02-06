تصادف سواری با اتوبوس در شاهرود با ۳ کشته

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف بین اتوبوس و تیبا در محور شاهرود آزادشهر خبر داد و بیان کرد: در این حادثه هر سه سرنشین تیبا جان باختند.

وی افزود: اتوبوس از تهران عازم آزادشهر بود و در هنگام وقوع حادثه هیچ مسافری نداشت. رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه این حادثه مصدومی نداشت، گفت: عوامل امدادی بلافاصله به صحنه اعزام و پیکر فوتی ها را رها سازی کردند.

بزرگی با بیان اینکه این تصادف رخ به رخ صورت گرفته است، گفت: علت حادثه هنوز به صورت قطعی مشخص نشده و کارشناسان پلیس راه در حال بررسی موضوع هستند.